Une marche pour la justice des victimes de règlements de comptes à Marseille

Une petite centaine de proches de victimes ont participé à une marche funéraire de la Joliette au Palais de Justice de Marseille ce mercredi. Ils réclament justice pour les familles de victimes de règlements de comptes et demandent de plus grands moyens pour résoudre les enquêtes criminelles.

L'association Alehan a organisé une marche funéraire de la Joliette au Palais de Justice de Marseille en mémoire des victimes de règlements de comptes ce mercredi 15 juin. Environ 100 personnes, proches de victimes, ont défilé en portant des cercueils factices. Ils expriment le sentiment que les affaires se déroulant dans les quartiers pauvres sont négligées : l'association demande donc justice.

L'hécatombe continue et il n'y a pas de réponse pénale. Karima Meziene, avocate pénaliste au barreau de Marseille

Karima Meziene a les mains chargées de cercueils en cartons. Elle les dispose sur la place de la Joliette un peu avant le départ de la marche funéraire. "L'objectif c'est de montrer qu'il se passe un véritable carnage, l'hécatombe continue et il n'y a pas de réponse pénale", explique cette avocate pénaliste au barreau de Marseille. Elle aussi une proche de victime, sur son t-shirt blanc est inscrit "Zahir assassiné". C'était son frère, il a été tué en 2016. À ses côtés, Riam et Karima portent eux un t-shirt à la mémoire de Rayanne, 14 ans, assassiné en 2021. Ils défilent jusqu'au Palais de Justice pour dénoncer l'impunité de ceux qui ont enlevé leurs proches. " Les familles n'obtiendront jamais justice, parce que les pouvoirs publics ne donnent pas les moyens ni à la justice, ni à la police, de faire le travail correctement", poursuit Karima. Selon elle, "la moitié des affaires restent non élucidées : _pour 300 homicides par an, 150 familles qui sont mises de côté_"

_Mon fils, ce n'était pas un dealer, c'était un éducateur sporti_f

Habib Boutouba est en tête de cortège. Il brandit la photo de son fils, poignardé le 14 décembre 2021 à Perpignan. Il s'est rapproché de l'association Alehan pour agir contre l'injustice qui frappe les familles endeuillées. "_On parle de règlements de comptes mais moi, mon fils, ce n'était pas un dealer, c'était un éducateur sporti_f", martèle le père de famille. Il revendique un durcissement des peines : "le pire dans tout ça, c'est que les meurtriers, ils ont la loi avec eux. Eux bénéficient de remises de peine, nous les parents on subit la double peine. Je suis persuadé que si on ne durcit pas les peines, ça va continuer comme ça". L'assassin de son fils est toujours en fuite.

Les familles demandent de plus grands moyens pour résoudre les enquêtes criminelles. © Radio France - Chloë Arzouni

Des enquêtes longues et complexes

La police judiciaire répond aux revendications des manifestants en rappelant que le taux d'élucidation des affaires de narco banditisme dans les Bouches-du-Rhône est supérieur à la moyenne nationale. Il est de 50% sur les dix dernières années, contre 35% selon le patron de la police judiciaire. "Mais ce qui n'est pas faux c'est que ce sont des enquêtes très longues, complexes. En moyenne, l'élucidation prend un an", a expliqué à l'AFP le directeur de la zone Sud de la police judiciaire Éric Arella.