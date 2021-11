L'association Amiens Jeunes cherche des bénévoles pour son Noël solidaire

L'association Amiens Jeunes cherche des bénévoles afin d'organiser son réveillon de Noël auprès des personnes âgées isolées. Elle a besoin de bras pour récolter des dons chaque week-end, et faire office de chauffeur le jour J.

Elle a besoin de 70 bénévoles pour organiser son Noël solidaire pour les retraités isolés : l'association Amiens Jeunes lance un appel aux bonnes volontés, pour aider à organiser la soirée du réveillon. Elle espère pouvoir convier jusqu'à 600 personnes âgées à un repas de Noël, comme elle le fait depuis 59 ans : l'an dernier, l'association avait dû se contenter de distribuer des plateaux-repas à domicile, en raison du contexte sanitaire.

Une cinquantaine de chauffeurs nécessaires

Avant la grande soirée, la quinzaine de membres de l'association a déjà besoin de renforts. "On a besoin d'une vingtaine de personnes sur chaque week-end à venir pour réaliser des paquets cadeaux dans la galerie commerciale Auchan d'Amiens, ne serait-ce que deux heures, explique Didier Pouille, le président d'Amiens Jeunes. On récolte aussi des dons à la sortie des messes." Ils servent notamment à acheter l'ensemble des repas auprès d'un traiteur local.

Quant à la soirée du 24 décembre, l'association tente de mobiliser une cinquantaine de personnes pour emmener puis ramener les personnes âgées chez elles. "Pour l'instant, _c'est très compliqué, on n'a que quatre ou cinq bénévoles_, précise Didier Pouille. Cette année, c'est beaucoup plus difficile, on ne sait pas vraiment pourquoi : est-ce que les gens ont peur ? Est-ce que c'est trop tôt ?"

Incertitudes sanitaires

"Le but c'est de _ne laisser personne seul pour Noël_. On a un orchestre, en essayant de respecter toutes les barrières sanitaires pour que tout se passe bien", lance le président d'Amiens Jeunes. Seule une trentaine de bénévoles restera sur place pendant la soirée, dont un ou deux pour vérifier les pass sanitaires. Il sera requis pour tous les participants, y compris ceux qui ne font office que de chauffeur : l'association veut limiter les risques de transmission éventuelle du coronavirus en voiture.

"Ils sont pressés de tous pouvoir se retrouver, après l'annulation l'an dernier, lance Didier Pouille. On a une grosse crainte quand même avec le taux d'incidence qui augmente de jour en jour. On croise les doigts pour qu'on puisse faire Noël au moins dans la salle prévue ! Après, s'il y a des règles très strictes, on va s'y plier. Ce qui compte, c'est que les personnes âgées puissent être ensemble avec nous."