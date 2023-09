L'association Ar Maure à Rennes se mobilise pour les victimes du séisme au Maroc

Dans le petit local de l'association Ar Maure près de l'hôpital à Rennes, de nombreuses personnes de la communauté marocaine sont venues dès le matin du samedi 9 septembre. Quelques heures après le séisme au Maroc, elles se mobilisaient déjà pour donner de l'argent et venir en aide aux habitants de Marrakech et de ses alentours.

ⓘ Publicité

Une cagnotte en ligne déjà ouverte

L'association Ar Maure a ouvert en urgence une cagnotte en ligne pour recueillir encore plus de fonds. "On partage le lien sur nos groupes WhatsApp. On a beaucoup de contacts avec des marocains ou des franco-marocains ici. Ils ont déjà commencé à participer", précise Mohamed Azri, secrétaire général de l'association.

Les bénévoles d'Ar Maure vont aussi aller directement sur les marchés "il y aura du monde au marché du Blosne, à celui de Villejean et à celui de Sainte-Thérèse. On veut que les gens qui ne peuvent pas se déplacer puissent donner aussi," explique le vice-président de l'association, Mohamed Bousfiha.

Des dons à destination des villages reculés

Le but principal c'est de récolter de l'argent pour l'envoyer directement aux personnes sur place, mais aussi du matériel. "Des produits d'hygiène, des produits pharmaceutiques, des couvertures ou même des vêtements", détaille Abdelouahid, bénévole à Ar Maure. "Il faut aussi pouvoir les acheminer. On est en train de travailler sur cette question pour amener le matériel sur place et le distribuer."

Et le matériel ne va pas être distribuer à Marrakech. "Ça a touché des régions reculées qui sont démunies. Il y a des villages entiers qui ont été détruits," raconte la présidente de l'association, Saadia Anafal. Elle se trouve justement au Maroc, à côté de la capital Rabat. "Notre aide va se concentrer vers ces personnes là, dans la province d'Al Haouz au sud de Marrakech. Il y a déjà des choses qui sont faites à Marrakech, nous voulons aller dans les villages les plus éloignés."