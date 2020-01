L'association ASP 23 cherche des bénévoles en Creuse pour accompagner des personnes en fin de vie

Guéret, France

C'est une toute nouvelle association et elle cherche des bénévoles pour venir la renforcer. L'association Accompagnement, Soutien, Présence 23 lance un appel aux personnes prêtes à faire de l'accompagnement en fin de vie. Elles iront aux chevets de malades et de personnes très âgées. Les bénévoles de l'ASP 23 n'interviendront qu'auprès de personnes hospitalisées, dans des Ehpad ou des hôpitaux. La présidente de l'association, Sylvia Chenier était ce mercredi matin l'invitée de France Bleu Creuse. Retrouver son interview en vidéo ici.

On a le sentiment d'être utile, de servir à quelque chose

"Pour faire de l'accompagnement en fin de vie, il faut explique Sylvia Chénier, être solide psychologiquement. Il faut des qualités d'écoute, d’empathie, ne pas être dans le jugement. Les bénévoles ne vont pas être lâchés dans la nature, on les encadre, on les entoure. Il y a un suivi avec un psychologue, et tous les mois des groupes de parole où les bénévoles peuvent évacuer, dire ce qu'ils ont à dire sur leurs accompagnements. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais ça nourrit tellement, ça vaut vraiment la peine".

Être auprès des patients

"On va voir les personnes dans leur chambre. On est là pour discuter parfois, mais on peut aussi juste être présent et se taire. Quand on va faire des accompagnements, on commence par se présenter dans les services. C'est le personnel soignant qui nous indique auprès de qui on peut intervenir, qui on peut aller voir, ou qui il ne faut pas voir parce qu'il est trop fatigué".

Les formations démarrent en février

Les futurs bénévoles de l'association seront formés, sur trois ou quatre week-end à partir du mois de février. Ils vont apprendre l'écoute, l'écoute active mais aussi la communication verbale et non verbale. Il est prévu aussi un module sur la gestion du deuil et des émotions.

Pour contacter Sylvia Chenier et l'association ASP 23 : 06 43 89 62 61