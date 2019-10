L'association Attac dénonce "l'impunité des multinationales" devant des agences BNP de Vendée et Loire-Atlantique

Les militants d'Attac en Vendée et en Loire-Atlantique ont collé des affiches et même mis "sous scellé" des agences BNP Paribas et des Amazon locker à Nantes et La Roche-sur-Yon. Leur journée visait à dénoncer "l'impunité des multinationales".