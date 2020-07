L'association au service des animaux 06 recueille chaque semaine une dizaine d'animaux maltraités

Un fléau, en nette augmentation chaque été : les cas de maltraitance animale. L'association au service des animaux 06 (ASA06) lance un appel à la responsabilité. "Chaque année c'est pareil. En début d'été, on ne sait pas ce qui se passe, les policiers et gendarmes nous font savoir que c'est une période difficile pour eux aussi, et nous le ressentons pour les animaux aussi, il y a un taux de délinquance plus élevé et plus de maltraitance animale ..." explique Cécilia Fruleux, directrice de l'ASA 06.

Comme chaque année, les abandons d'animaux augmentent l'été

L'abandon est une maltraitance animale. L'association au service des animaux compte sept salariés. Cinq d'entre eux vont recueillir les animaux errants dans la rue ... "en moyenne nous retrouvons quatre à cinq chiens abandonnés par semaine et pour les chats c'est bien plus élevée : entre dix et vingt. On voit à leur comportement que ce sont des chats domestiques. Ce sont des chats sociables, on ne peut pas les relâcher. Il faut les mettre à l'adoption", précise Cécilia Fruleux. L'ASA 06 exerce une activité de fourrière mais contrairement aux idées reçues, l'euthanasie n'y est pas obligatoire, c'est à la discrétion du gérant. Et Cécilia Fruleux s'applique une règle claire : les animaux ne sont euthanasiés que lorsque le vétérinaire ne peut plus rien faire pour les soigner, les sauver et qu'ils souffrent trop.

Une chienne retrouvée dans une poubelle, elle venait malheureusement de recevoir une balle au niveau du cou

Autre maltraitance, les violences physiques. "Nous sommes sollicités une dizaine de fois par semaine l'été, pour des animaux maltraités dans les Alpes-Maritimes. Des chiens, des chats, mais aussi des chèvres, des lapins, des chevaux, des ânes, surtout des équidés". Cécilia Fruleux a été très marquée par le décès d'une chienne ce samedi. "Une chienne retrouvée dans une poubelle, elle venait malheureusement de recevoir une balle au niveau du cou .. On a dû la faire euthanasier. Son propriétaire lui a tiré une balle sur un parking de la copropriété. Elle avait une énorme tumeur mammaire, elle n'avait sans doute plus reçu de soins depuis plusieurs années, vu l'état de sa tumeur ... en plus elle a agonisé, c'est beaucoup de souffrance pour cette petite chienne"

Volta, une chienne battue par son propriétaire. Elle a été retrouvée très amaigrie - Association au service des animaux

La veille l'association est intervenue à Cannes à l'appel de la police, pour secourir Volta. Cette chienne était battue, elle était affamée. Elle est très amaigrie. Son propriétaire a été interpellé pour d'autres faits également. Mais Volta a eu "plus de chance". Elle a pu être recueillie à temps. Elle est dans une famille d'accueil à Saint-Laurent-du-Var en attendant de trouver une famille adoptive. Un homme complètement ivre, traîner la chienne avec lui. Elle ne voulait plus avancer elle avait trop mal à la patte

Louna dans sa famille d'accueil à Nice - Marie-Anaïs

Louna cherche également une famille adoptive. Cette chienne de 5 ans de type "braque français" a été secourue jeudi dernier. Un passant sur la promenade des Anglais à Nice a alerté l'association. "Il a vu un homme complètement ivre, traîner la chienne avec lui. Elle ne voulait plus avancer elle avait trop mal à la patte, elle avait la patte avant cassée. Il a eu beaucoup de peine pour elle donc il nous a prévenu". La police est venue prêter main forte à la technicienne de fourrière de l'association.

Depuis Louna a trouve refuge chez Marie-Anaïs. Cette Niçoise est famille d'accueil pour la première fois. Tout se passe très bien. "Elle était contente, elle s'entend bien avec mes deux autres chiens. Avec mon compagnon, on s'attendait à ce qu'elle soit stressée, craintive, mais pas du tout. Donc on est contents. Elle n'a pas peur de l'être humain, elle est toujours collée à nous. On dirait qu'elle a peur de l'abandon. Elle a besoin d'amour, de câlins. On voit qu'elle a eu un manque affectif". La chienne aurait été jetée du premier étage d'un immeuble, sa patte est cassée depuis deux mois selon le vétérinaire. Louna a été opérée ce mercredi. l'opération s'est bien passée. Elle restera en convalescence chez Marie-Anaïs jusqu'à ce qu'elle trouve une famille adoptive, qui lui donnera aussi beaucoup d'amour.

L'absence de soins est une maltraitance

Cécilia Fruleux rappelle également que l'absence de soins est une maltraitance. Elle cite l'exemple de Charly, un bichon de 13 ans. Cindy, toiletteuse de profession a croisé ce chien dans la rue avec sa maîtresse. Cécilia Fruleux poursuit "son pelage était piteux, très sale. Elle a proposé de le toiletter, la dame à répondu qu'elle n'avait pas d'argent. Donc Cindy a proposé de le faire gratuitement. Cette dame a accepté. Mais Cindy s'est aperçu que le chien avait une sorte de descente d'organes. Ce qu'un vétérinaire a constaté ensuite. Nous n'avons pas laissé le choix à cette dame. Nous lui avons dit que soit elle cédait son animal, soit nous entamions une action en justice. L'objectif était de sauvé Charly avant tout. Il ne recevait aucun soin. _La maltraitance ce n'est pas seulement frapper_". Charly a été opéré et lui aussi reprend des forces au sein d'une famille d'accueil.

Besoin de familles d'accueil

L'association au service des animaux 06 ne parvient pas à trouver un endroit assez grand pour créer un refuge pour ces animaux maltraités, abandonnés, elle a donc besoin de familles d'accueil. Particulièrement pour les chiens. Vous pouvez contacter l'association au 07.77.93.79.02.

Composez également ce numéro si vous êtes témoin d'un acte de maltraitance envers un animal. Un délit sanctionné par la loi : jusqu'à 750 euros d'amende pour des mauvais traitements, jusqu'à 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende pour un abandon, jusqu'à 2 ans de prison pour des sévices graves.