L'association azuréenne Terre Bleue appelle au don de croquettes pour les animaux des réfugiés ukrainiens

L'association Terre Bleue lance un appel à l'aide, pour trouver de la nourriture pour les animaux qui ont suivi les victimes de la guerre dans leur exode. Depuis six mois, ces hommes, ces femmes ont fui la guerre emmenant avec eux leur chat, leur chien et même pour certain leur hamster. Eux aussi ont besoin de manger.

Des dons de croquette ou de nourriture humide

L'association demande donc aux azuréens de la générosité pour les bêtes. Si vous avez des croquettes ou de la nourriture humide pour les animaux de compagnie, vous pouvez les déposer au boulodrome route de Grenoble et sinon il y a un téléphone le 06.61.48.73.50