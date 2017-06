L’association Bois d’Ebène regroupe des femmes camerounaises qui dans l’Yonne développe l’entraide

Créée il y a trois ans, l’association prône la solidarité et développe des actions pour faire connaitre la culture camerounaise et aider d’autres associations

Chaque mois, les huit femmes de l'association se retrouvent autour d’un repas. Elles s’invitent à tour de rôle de telle sorte que toutes savent exactement ou habite chacune en cas de besoin. Cette fois-ci, c'est Sara Leleu la présidente de Bois d'Ebène qui reçoit dans son jardin. « L’idée est de revenir aux fondamentaux, faire comme nos parents et créer une chaine de solidarité qui nous permette de nous épanouir en France" explique Sara.

La solidarité est le socle de la culture camerounaise

Les femmes échangent sur leurs vies, leurs projets et surtout se viennent en aide mutuellement à l’occasion d’une naissance d'un mariage ou d'un deuil par exemple. L’une apporte à manger, l’autre un cadeau, une troisième aide à tenir la maison de façon à soulager la personne. Nous pouvons aussi préparer la décoration pour un mariage ou le repas. Dans des évènements moins joyeux, comme une maladie ou un deuil nous assurons là aussi une présence constante auprès de celle qui a besoin. « Cela peut durer quelques jours jusqu’à plusieurs mois que ce soit en France où en Afrique car on sait que si la personne reste seule c’est beaucoup plus difficile" raconte Eve venue de Laroche-Saint-Cydroine.

Une entraide essentielle ajoute Sara qui explique que la solidarité est le socle de la culture camerounaise. « Au Cameroun, tout le monde s’entraide, ça commence au sein même de la famille, les frères et sœurs sont très unis. Nous n’avons pas besoin de consulter un psychologue ni de prendre des antidépresseurs ».

Notre psy, c’est notre sœur, mère, tante. - Sara

Ce que ces femmes ont constaté dans leur pays d’origine comme en France, c’est qu’à plusieurs, on est toujours plus fort. Elles aimeraient que cette entraide soit plus présente aujourd’hui dans la vie de chacun. "Ici, les personnes âgées nous disent souvent qu’avant, cette solidarité existait aussi dans les villages et les familles. Ce serait bien que cela revienne. »

L’association souhaite également faire connaitre la culture camerounaise et envisage de proposer la dégustation de produits locaux ou pourquoi pas d’organiser des conférences sur la culture, l’économie ou encore la place de la femme au Cameroun. « Dans notre culture, la femme occupe une place centrale, elle est au cœur de toutes les décisions, tout passe par elle » explique Corinne venue de Toucy.

Il faut savoir donner sans attendre en retour

Mais la générosité de ces femmes ne s'arrête pas là : L’an dernier, l’association a participé au Téléthon et donner quelques dons à la Ligue contre le Cancer et Bois d'Ebène réfléchit à une nouvelle action, sans doute en mai 2018, à l’occasion de la fête nationale camerounaise , dont les bénéfices seront reversés à des associations locales.

Pour contacter l’association Bois d’Ebène : Appeler Sara Leleu au 06 89 43 66 48