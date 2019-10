L'association carpentrassienne des chômeurs et précaires vient de voir le jour.

Créée par la fondatrice de l'épicerie sociale "oxygène" cette association a pour but d'accompagner les carpentrassiens les plus fragiles dans leurs démarches administratives.

Carpentras, France

L'association carpentrassienne des chômeurs et précaires est d'un constat. Aider les plus démunis à remplir leur garde manger n'est pas suffisant. Nécessaire mais pas suffisant. Pour les aider il faut aussi les accompagner dans leurs démarches, parfois les prendre par la main, et surtout les aider à recréer un lien social.

Des bénéficiaires qui deviennent bénévoles.

L'association vient d'être créée et déjà plusieurs bénéficiaires de l'épicerie solidaire Oxygène ont franchit le pas et deviennent des bénévoles. Leur credo : pour aider ceux qu sont dans la galère mieux vaut l'avoir connue soi-même. Au cœur de leur action le conseil et l'accompagnement. Mais organiser des sorties culturelles et conviviales est aussi au programme.

Pour entrer en contact avec eux, un mail : accp84200@gmail.com . On peut aussi se rapprocher de l'épicerie solidaire Oxygène.