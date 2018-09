L'association Cent pour Un, qui loge des sans-papiers grâce aux dons, vient de voir le jour dans le Sud-Vienne. Elle héberge déjà huit familles dans le nord du département et croule sous les nouvelles demandes.

L'association Cent pour Un vient d'être créée dans le Sud-Vienne, moins de trois ans après la fondation d'une première structure à Châtellerault pour le nord du département.

Le principe de cette association, c'est que chaque adhérent verse en moyenne 5 Euros par mois pour payer le loyer d'une famille sans-papier.

Aider les migrants

Dans le Sud-Vienne, elle doit permettre d'accompagner et d'héberger les migrants qui sortent du Centre d'accueil et d'orientation (CAO) du Vigeant, en attente d'une réponse de l'Etat sur leur situation. Lancée par le député Jean-Michel Clément, l'association Cent pour Un Sud-Vienne aimerait louer des logements à Montmorillon, Lussac-les-Châteaux et l'Isle Jourdain, des communes avec des gares et/ou des réseaux associatifs denses.

Victime de son succès dans le Nord-Vienne

Dans le Nord-Vienne, Cent pour Un - Solidaires Ensemble compte maintenant environ 300 adhérents, qui permettent de loger huit familles à Loudun, Châtellerault, Naintré et Poitiers. Deux familles ont pris leur envol après avoir obtenu des papiers et un emploi.

Pour louer un appartement supplémentaire, il faut 50 adhérents de plus. Et les demandes ne manquent pas : l'association reçoit deux à trois appels de familles démunies par semaine dans le Nord-Vienne.