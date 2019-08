L’association côte-d’orienne Téranga envoie du matériel scolaire et médical au Sénégal

Dijon, France

Créée en 2010 après l'incendie dramatique du foyer Adoma à Dijon, l'association La Téranga mène différentes actions pour le dialogue entre les cultures, les droits des femmes, la mixité sociale et de solidarité à destination du Sénégal. La Téranga, mot qui veut dire "l'hospitalité" en wolof, a collecté des fournitures scolaires et du matériel médical qu'elle s'apprête à expédier au Sénégal. Les fournitures scolaires devront arriver à temps pour la rentrée scolaire, qui dans ce pays a lieu en octobre. Elles seront destinées au collège Khassim Mbacke, dans la région de Kaolack.

Encourager une médecine de proximité

Dans le même temps, deux dispensaires et deux centres de santé recevront des lits médicalisés, des brancards, des déambulateurs, draps, matériel de soins infirmiers, des berceaux de maternité, et des tables d’accouchement. Le matériel médical est précieux pour les dispensaires éloignés des villes, car il y a de fortes inégalités dans l'accès aux soins, précise Dieynaba Baldé, la présidente de l'association : « en milieu rural, c’est difficile, et les centres de soins sont démunis. Nous avons voulu participer à la mise en place d’une médecine de proximité, parce que les cas urgents ou très graves sont appelés à être évacués, et souvent il y a un problème d’ambulance ou de moyens. S’il y a un centre de santé à proximité des villages, c’est bénéfique ».

Une cagnotte Leetchi, baptisée caravane solidaire Sénégal 2019, est ouverte pour financer l'expédition du conteneur, qui doit être embarqué au port du Havre.