L'association d'accueil de migrants Rosmerta fête ses 3 ans à Avignon

Les jeunes et les enfants accueillis par Rosmerta sont scolarisés dans les six semaines suivants leur arrivée.

L'association Rosmerta fête ses 3 ans ce samedi 18 décembre. Cet anniversaire coïncide avec la journée internationale des personnes migrantes.

L'association appelle à manifester à Avignon. La manifestation partira de la gare centre d'Avignon à 14h. Les syndicats CGT, FSU, Solidaires, les partis politiques La France Insoumise, le NPA, le Parti Communiste, les associations ATTAC, chrétiens en Vaucluse, le réseau d'éducation sans frontières seront présents. Le mot d'ordre est simple : des papiers pour les migrants. La manifestation terminera à la Place Pie. Ceux qui veulent sont invités à prolonger l'après-midi dans une fête militante aux locaux de Rosmerta à quelques pas de là, pour célébrer les trois ans de l'association.

Un accompagnement complet pour les migrants

En plus de leur donner un toit, des vêtements et de quoi manger, l'association accompagne les migrants vers la vie en France. Pour la cinquantaine de migrants hébergés par l'association, Rosmerta est le premier pas vers l'éducation et la santé. Les mineurs peuvent suivre des cours dans le bâtiment de l'association. Et tous sont inscrits à l'école, en fonction de leurs niveaux scolaires.