L'association Daniel Lévi livre son premier piano dans un hôpital marseillais

L'association "Un Piano pour la Vie" livre ce mercredi son premier piano à l'Hôpital Européen de Marseille, hôpital où était soigné Daniel Lévi. Cette association, créée après le décès de l'artiste par son épouse, a un objectif : installer des pianos dans les hôpitaux de France. Une idée lancée par Daniel Lévi avant sa mort, lorsqu'il était malade du cancer et hospitalisé à Marseille. Sa compagne, Sandrine Lévi, témoigne sur France Bleu Provence .

Daniel jouait lui-même du piano, "incognito", à l'hôpital

Jusqu'au bout de sa vie, le piano a été un remède pour Daniel Lévi. Lorsqu'il était soigné en chimiothérapie à l'Hôpital Européen de Marseille, l'artiste jouait sur le vieux piano : "Il jouait incognito au troisième étage quelques minutes entre ses soins, témoigne émue sa compagne. La musique retentissait partout dans les étages. Les patients et les infirmiers venaient alors autour et se mettaient à fredonner ces chansons. Cela devenait un moment de bonheur pour tout le monde." Seule la musique pouvait lui donner de la force, explique sa compagne.

Une idée née pendant les fêtes de Noël

L'idée d'implanter des pianos dans les hôpitaux est née pendant les périodes des fêtes de fin d'année. Alors que Daniel Lévi jouait et chantait à l'hôpital, un vieux monsieur seul s'est adressé à sa compagne en la remerciant car c'était "son plus beau cadeau de noël". L'artiste a alors voulu développer la musique dans les hôpitaux, car "il n'y a que ca qui peut donner du bonheur" selon Daniel Lévi.

Sa compagne et ses enfants ont donc à cœur aujourd'hui de faire le tour de la France pour installer les pianos, grâce aux dons recueillis par l'association , dans les hôpitaux mais aussi les maisons de retraite si possible. En plus de l'Hôpital Européen, un piano va être installé à l'institut Paoli Calmette de Marseille, à la maison de retraites des Oliviers et à l'institut Gustave Roussy en région parisienne. Des ateliers musicaux seront organisés autour de l'instrument de musique. Sandrine Lévi appelle également tous les artistes qui le souhaitent à venir jouer.