L'association de défense des animaux L214 installe une scène de crime sur la place Charles III à Nancy

L'association L214 est habituée des grands coups afin de dénoncer les conditions dans lesquelles sont traités les animaux dans les abattoirs. Mais ce samedi après-midi, elle a tenté un nouveau mode d'action, place Charles III, en plein centre-ville de Nancy. Elle y a installée pendant 2 heures une fausse scène de crime pour alerter le grand public à cette thématique.

ⓘ Publicité

35 animaux par seconde

Au sol, une inscription est affichée : "En France, on tue 35 animaux chaque seconde". "Si on faisait ça aux animaux de compagnie, il n'y en aurait plus un seul au bout de 20 jours", ajoute Camille Martins, militante nancéienne de L214. Une information qu'elle souhaite donc diffuser au plus grand nombre. "On est là pour montrer ce qu'il se passe quand vous mangez un steak ou un cochon, c'est un meurtre", explique-t-elle.

Néanmoins, elle tient également à contrer l'une des critiques régulièrement formulée contre L214 : à savoir que l'association chercherait à forcer les consommateurs à faire de même. "On n'est pas du tout là pour dire aux gens que c'est mal ce qu'ils font. On a tous mangé de la viande, mais il faut un moment un choc, un déclic pour leur permettre de comprendre la réalité des abattoirs."