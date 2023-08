L'association des Chats Libres de Nîmes et de son Agglo à la recherche de familles d'accueil

Laure Gilly est la présidente de l' association Les Chats Libres de Nîmes Agglo qui compte près de 700 adhérents. C'est la première fois depuis des années qu'elle est autant submergée d'appels pour des chats abandonnés. "On n'a jamais eu autant de départs en vacances que cette année, même au sein de l'association." Résultat, moins de bénévoles pour récupérer les chats et les accueillir chez eux, l'association n'étant pas un refuge. Elle lance donc un appel pour trouver rapidement des familles d'accueil." En général, elles en accueillent de un à trois, pour que les chats vivent dans de bonnes conditions, pour les sociabiliser et les rendre plus facilement adoptables. On demande aux familles d'offrir le gite et le couvert, tout le reste est pris en charge par l'association**.**" Elle réussit en moyenne à placer entre 500 à 700 chats par an.

La stérilisation pour éviter la prolifération des chats abandonnés

Pour éviter que les chats recueillis ne se reproduisent, l'association préconise de les faire stériliser. "A partir de six mois explique Laure Gilly, ils peuvent se reproduire, deux à trois fois par an. Avec entre quatre à neuf petits. Et les chatons de l'année vont se reproduire en fin d'année. C'est exponentiel ! Si on stérilise, on sait qu'on peut arriver à stopper leur prolifération. Ceux qui restent ne se reproduisent plus et contribuent à lutter contre les souris et les rats qui vivent dans les villes." L'association aide là encore les propriétaires pour faire stériliser leur chat auprès d'un vétérinaire. Une opération qui a un coût. Elle a donc également besoin de dons pour pouvoir continuer à fonctionner.

