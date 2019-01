L'Association des Climats du vignoble de Bourgogne propose des aides pour restaurer le patrimoine bâti viticole

Un mur et des vignes à Morey-Saint-Denis (illustration)

Beaune, France

Une incitation à restaurer le patrimoine viticole. Depuis plus d'un an, l'Association des Climats du vignoble de Bourgogne propose des aides à la restauration du patrimoine bâti viticole: murs, portes, escaliers, cabottes, meurgers... Tous les ouvrages en pierres sont concernés. A ce jour, 65 projets ont été retenus par le comité de sélection. Cela représente 2,1 km de murs, 6 cabottes ou encore 500m de couvertures de murs en laves.

Nathalie Hordonneau, chargée de mission patrimoine au sein de l'Association des Climats du vignoble de Bourgogne © Radio France - Thomas Nougaillon

Ils seront aidés financièrement à hauteur de 50% du montant des travaux, avec une aide maximale de 25 000 euros. Avis: un nouvel appel à projets est lancé, les dossiers de demande d'aide sont à déposer à l'Association avant le 1er mars 2019. Nathalie Hordonneau, chargée de mission patrimoine au sein de l'Association des Climats du vignoble de Bourgogne présente quelques uns des projets déjà soutenus. "Nous avons été amené à aider à la restauration de cabottes, il s'agissait de remettre des pierres en place, ce sont des petits ouvrages pour lesquels on donne quelques petites subventions. Mais nous avons également été amené à aider des reconstructions de murs entiers de clos c'est le cas notamment au clos Vougeot et sur plusieurs clos prestigieux des Climats des vignobles de Bourgogne où les murs d'enceinte sont refaits entièrement".

Nathalie Hordonneau Copier

Carte de la côte viticole de Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Un chantier en train de se terminer à Premeaux-Prissey

Le Domaine Prieuré Roch à Premeaux-Prissey près de Nuits-Saint-Georges s'est lancé dans la restauration d'une portion d'une trentaine de mètres d'un très long mur. Le mur du clos de la Corvée en bordure de D974. Catherine Burrier est assistante de ce Domaine. "Il était en mauvais état parce qu'il y avait des boursouflures et des risques d'effondrement et vous pouvez voir que le reste du mur se délite progressivement. Donc nous sommes heureux de remettre tout cela en état". D'autant que ce chantier était loin d'être un chantier prioritaire pour le Domaine Prieuré Roch. Sans l'aide financière de l'association il ne se serait jamais lancé dans cette restauration très coûteuse. "Cela coûte très cher et puis comme vous avez pu le constater nous avons d'autres chantiers très importants comme une grosse construction à Premeaux-Prissey. C'est pourquoi l'enjolivement du clos de la Corvée n'était pas une priorité. C'est l'association des Climats qui nous a aidés dans la décision que nous avons prise de poursuivre ce chantier".

Catherine Burrier Copier

Catherine Burrier du Domaine Prieuré Roch à Premeaux-Prissey © Radio France - Thomas Nougaillon

Marc Huygen encadrant technique de l'association d'insertion Sentiers et Michel, l'un de ses ouvriers © Radio France - Thomas Nougaillon

Quels bénéficiaires ?

Les bénéficiaires de ce dispositif peuvent être : un propriétaire privé, une commune, une copropriété ou encore une association. La décision de financer ou pas est entre les mains d'un comité de sélection. Seuls les éléments patrimoniaux visibles depuis la voie publique -routes, chemins- et qui contribuent au paysage culturel inscrit au Patrimoine mondial sont éligibles. Ce fonds d'aide est abondé grâce à la générosité de mécènes privés, des donateurs étrangers amoureux de la Bourgogne. Il doit permettre de restaurer les éléments emblématiques de notre patrimoine viticole d'ici 2020. Les dossiers de demande d'aide sont à télécharger sur le site www.climats-bourgogne.com

Aide au financement pour la restauration du patrimoine viticole - Climats de Bourgogne https://t.co/4mqjcG74wz… pic.twitter.com/mWKCqqYvj2 — CHVV (@HISTOIRE_DU_VIN) June 26, 2018

Vue du mur refait, avec cette inscription en Egyptien qui signifie "le vin", qui apparaît sur les bouteilles du Domaine Prieuré Roch © Radio France - Thomas Nougaillon

Tous les ouvrages en pierres sont concernés explique notre journaliste. Copier

65 projets ont d'ores et déjà été retenus et vont donc être financés poursuit notre reporter. Copier

Retrouvez notre reportage complet sur ce sujet ce mercredi 16 janvier 2019 à 6h12 et 7h25 sur l'antenne de France Bleu Bourgogne au 98.3 ou au 103.7 ou bien en cliquant sur les liens ci dessus.