Laval, France

"Un échange constructif" a déclaré Quentin Guillemain, président de l'association des familles victimes de Lactalis, à l'issue d'un entretien d'un peu plus d'une heure et demie. Ce mardi, le pourfendeur de Lactalis a rencontré Frédéric Veaux, le préfet de Mayenne.

Une semaine après l'autorisation de l'Etat pour de nouveau commercialiser la poudre de lait infantile produite à Craon, l'association souhaite des réponses et connaître ce qui a été fait pour autoriser la remise en route de l'usine mayennaise.

Quentin Guillemain accompagné de sa vice-présidente ont visiblement eu satisfaction, "ce qui en ressort, c'est un exercice de transparence dont on a rarement fait l'objet depuis des mois, on nous a donné des éléments sur les conditions qui ont été mises en oeuvre pour la reprise de production de l'usine, par exemple des échantillonnages plus fréquents, la transmission des autos-contrôles [...] cette transparence est un moment fondateur, enfin nous avons des réponses à nos questions. On sent qu'il y a eu une action de l'Etat."

Néanmoins l'association continue d'appeler au boycott de la marque Lactalis "elle n'a jamais répondu à nos sollicitations, comment voulez-vous que des consommateurs fassent confiance à une entreprise qui ne fait pas preuve de transparence?" s'interroge Quentin Guillemain.

Aujourd'hui, des centaines de plaintes ont été déposées dans cette affaire. Une enquête judiciaire est en cours mais pour l'heure aucun juge d'instruction n'a été désigné.