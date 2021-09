L'association des harkis Ajir salue le "pardon" d'Emmanuel Macron

Ce samedi 25 septembre, journée nationale d'hommage aux harkis, le chant des Africains retentit dans la parc Paul Mistral, à Grenoble. Une cérémonie, en présence des élus, est donnée. Un hommage un peu particulier cette année puisque lundi, Emmanuel Macron a présenté ses excuses aux harkis, une reconnaissance inédite de l'abandon des harkis à la fin de la guerre d'Algérie (1954-1962).

Amar Ouadi, président de l'association de soutien aux harkis Ajir (association justice information réparation), est plutôt satisfait du "pardon" demandé par Emmanuel Macron. "C'est 6 décennies plus tard que notre communauté est reconnue, mais cette décision est bienvenue et nous remercions notre président, confie-t-il. La communauté harki a été mise à l'écart. Ces gens ont sacrifié leur vie, leur existence, leurs origines. Ils ont été mis derrière un rideau, en les écartant de la nation française. Je ne comprends pas cette attitude qu'a eu notre pays."

Une mémoire douloureuse

Amar Ouadi, lui-même fils de harki, est arrivé en France après la guerre. Avec ses parents ils arrivent de Kabylie en bateau, à Marseille. Puis, direction la région de Clermont-Ferrand, où il vit avec sa famille dans un camp : "Nous étions placés sous des toiles de tente, heureusement c'était l'été... Quand l'hiver est arrivé on a été affectés à Roybon, en Isère, dans des préfabriqués. Nous n'avions pas les sanitaires à l'intérieur. C'était dur, le matin il faisait -15 degrés, il n'y avait pas d'isolation", se souvient-il. Un souvenir "traumatisant" : "Arriver dans un pays où on est accueillis dans une tente militaire, ce n'est pas souhaitable."

Amar Ouadi, le président de l'association Ajir en Auvergne Rhône Alpes a pris la parole en premier © Radio France - Shannon Marini

Yasmina Oughidni est fille de harki. Cette Echirolloise était présente à la cérémonie. Elle avait un an à peine quand elle est arrivée en France, avec ses parents : "Nous, on a connu que la France, porter un drapeau français c'est important." Elle a écouté le président de la République adresser ses excuses aux harkis : "Ça me touche, vraiment, mais ce n'est pas suffisant pour moi. Nous ne sommes pas assez écoutés. Nous les enfants de harkis nous voulons avoir la reconnaissance, pour nos parents. Ils ont quand même laissé leur pays, ils sont venus sans rien. Ils ne savaient pas lire, ni écrire. C'est fort pour nous. Nous ne pouvons pas parler de l'Algérie, on ne connait pas ce pays. Nous, on ne parle que de la France. Je ne sais pas ce que j'attends du gouvernement, mais je voudrais plus que ça."

Lors de son discours lundi, le chef de l'Etat français a aussi annoncé un projet de loi de reconnaissance et de réparation.