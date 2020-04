L'Association des jardins familiaux de Châteauroux en colère

"Une heure par jour et à un kilomètre de chez soi ! Mais c'est méconnaître le jardinage!" Daniel Boussoutrot ne décolère pas. Le président de l'Association des jardins familiaux de Châteauroux insiste : "J'ai échangé avec la mairie de Châteauroux, mais il n'y a rien à faire. Le maire me fait répondre que ce n'est pas de son ressort et que toute personne manquant aux règles du confinement s'expose à une grosse amende". Or, selon ses calculs, au moins 130 familles habitent à plus d'un kilomètre des jardins familiaux qu'elles louent à Châteauroux.

Une véritable question d'économie

"Il ne s'agit pas que de s'aérer l'esprit quand on est confiné dans un appartement. C'est aussi pour beaucoup une question économique. Ils font un jardin pour avoir des légumes à manger. Là, on autorise la vente de plants. Mais pour quoi faire ? Puisqu'on ne peut pas aller les planter dans nos jardins ! Et si le confinement est levé en mai, ce sera foutu pour beaucoup de plantations !" s'énerve Daniel Boussoutrot qui a préparé un courrier à destination du préfet de l'Indre.

"On ne comprend pas pourquoi dans le Cher par exemple la règle est plus souple et chez nous, c'est appliqué de façon si rigide !" s'agace t-il.

