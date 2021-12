L'association des maisons fissurées sarthoises veut entamer des actions en justice

L'association Urgence Maisons Fissurées Sarthe organisait ce samedi son assemblée générale à Pruillé-le-Chétif. Créée en 2019, elle revendique 200 adhérents et envisage des actions en justice pour faire avancer les demandes d'indemnisation des sinistrés.

L'assemblée générale de l'association Urgence Maisons Fissurées Sarthe était organisée ce samedi 18 décembre à Pruillé-le-Chétif. Dans la salle, une vingtaine de participants parmi les 200 adhérents. Des habitants de maisons situées sur des sols argileux, qui bougent en période de sécheresse, créant ainsi des fissures. Il y aurait 500 sinistrés dans la Sarthe selon l'association.

25 dossiers ont par exemple été déposés à Pruillé-le-Chétif, qui n'a pas reçu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. "Ça fait trois ans et on n'a toujours rien obtenu. A chaque fois j'ai fait la déclaration à l'assurance qui a envoyé un expert et n'a pas reconnu la catastrophe naturelle", explique Joel, un habitant de la commune qui a vu ces fissures apparaître en 2003 avant de s'aggraver en 2018.

Entre 34.000 et 40.000 euros de travaux

"Ces fissures créent des désordres structurelles, qui déstabilisent les murs et fragilisent la structure", précise Patrick. "Les travaux coûtent très cher, chez moi c'est entre 34.000 et 40.000 euros, selon les analyses de sol." L'association, qui se mobilise auprès des pouvoirs publics depuis 2019, a décidé d'aller plus loin et envisage désormais des actions en justice.

"On va mener des actions collectives au tribunal administratif, et au Conseil d'État s'il le faut, pour défendre les dossiers sur le plan juridique", annonce Mohamed Benyahia, le président de l'association Urgence Maisons Fissurées Sarthe. "Nous comptons lancer une grande campagne qui partira de la Sarthe, avec un travail juridique pointu et un avocat pointu."

"Concrètement, il ne se passe rien"

Il a pu obtenir le soutien de nombreux élus, une association de maires de communes sarthois concernées par les maisons fissurées a même été créée, mais ça ne suffit pas. "Nous avons fait le tour des élus et des institutions, on a parlé avec la préfecture, le ministère de l'Intérieur, du Logement, de l'Environnement", énumère-t-il. "Tout le monde est au courant de ce qu'on doit faire, on a beaucoup de promesse, mais concrètement, il ne se passe rien."

Sa crainte est surtout de voir les fissures empirer d'année en année. "On ne peut pas dire qu'on ne peut rien faire, que c'est trop cher, botter en touche et mettre la poussière sous le tapis. Ça, ça ne nous va pas, parce que ce sont nos maisons qui sont concernées et qui vont nous tomber dessus." Pour le moment, le travail juridique ne fait que commencer, les dossiers seront montés en début d'année prochaine.