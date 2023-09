L'association des Marocains en Loire-Atlantique organise une collecte pour le Maroc autour de Nantes

Après l'émotion, la solidarité s'organise suite au séisme dévastateur qui a touché le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi 9 septembre. L'association des Marocains en Loire-Atlantique (AMEL), basée dans le quartier du Breil à Nantes, reprend du service. Elle organise plusieurs points de collecte autour de Nantes et une cagnotte en ligne . Pour le moment, l'association n'a pas de local et la collecte se fait chez des particuliers (les membres de l'association), tous les jours à partir de 18h30, de ce dimanche 10 septembre à vendredi. Samedi, un camion partira pour le Maroc.

Comment et où donner ?

"On est en train de s'organiser pour disperser les points de collecte à Nantes et aux alentours, pour simplifier les choses pour les donneurs", explique Bouchra Boutfires, co-fondatrice de l'association. Pour faire un don matériel, il suffit donc d'appeler le membre de l'association le plus proche de son secteur pour fixer un point de rendez-vous avec lui. La cagnotte en ligne est disponible ici .

Bouguenais et alentours : Bouchra au 06 48 29 99 43

Sainte-Luce-sur-Loire et alentours : Karima au 06 58 82 53 72

Couëron et alentours : Nessrine au 06 47 10 15 58

L'association lance un appel aux dons avec plusieurs points de collecte autour de Nantes. - AMEL

Petit matériel médical et couvertures en priorité

"Pour le moment, l'important est tout ce qui est matériel médical simple : pansements, bandages, désinfectant, Doliprane, des choses légères, et tout ce qui est couvertures et sacs de couchage, car le froid arrive. Contrairement à ce qu'on pense, il ne fait pas tout le temps chaud au Maroc, décrit la co-fondatrice de l'association. Bien sûr, les vêtements et chaussures sont importants, mais au début, on va plutôt privilégier ces deux équipements."

Quant à la cagnotte en ligne, elle servira à payer le transport pour acheminer les dons, également à acheter de la nourriture sur place pour les habitants.