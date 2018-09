Les APF ont voulu à la fois célébrer le troisième anniversaire de l’accessibilité du pont d'Avignon à tous, et rappeler que le chemin est encore long avant que tout soit accessible aux handicapés.

Avignon, France

En fauteuil roulant ou à pied, ils étaient venus expliquer leurs difficultés à évoluer dans un monde mal adapté. Malgré une loi de 2005 qui devait rendre tous les lieux accessibles facilement, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Un chemin qu'on imagine d'autant plus long que malgré l'invitation lancée par l'Association des paralysés de France aux élus du Vaucluse, seul un adjoint de la mairie d'Avignon était présent.

Une fête et un symbole

Organiser ce rassemblement sur le célèbre pont d’Avignon, c'est à la fois une fête et un symbole. Une fête parce que le pont est accessible depuis trois ans, même en fauteuil roulant. Un ascenseur a été installé et la calade refaite. Un symbole parce que ce n'est pas le cas de nombreux autres lieux de culture, sans parler des commerces et des logements.

La loi ELAN est dans le collimateur de l'APF puisqu'elle limite à 10% du parc immobilier les logements accessibles aux handicapés mais celle de 2005 sur l'accessibilité n'est toujours pas appliquée comme elle devrait.

