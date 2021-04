L'association des paralysés de France dénonce le manque d'accessibilité dans le Finistère

"Dans le Finistère, il y a encore un paquet de choses à faire", estime d'emblée, Angélique Reptin, cheffe de projet défense des droits et revendication à la délégation du Finistère de l'APF France Handicap, à deux jours de la journée mondiale de la mobilité et de l'accessibilité. Cette semaine, elle multiplie les actions pour "dénoncer et valoriser les choses positives. À Brest, les Capucins sont conçus pour les personnes à mobilité réduite avec des ascenseurs, des portes assez larges et automatiques. Le tram aussi a été conçu avec des associations et est accessible."

Une crevasse à Brest, malgré des bons points pour le tram et les Capucins

Et pourtant cette semaine l'association a voulu frapper un grand coup, avec une fresque en trompe l’œil figurant une crevasse place de la Liberté à Brest, sur les marches de l'Hôtel de Ville (qui a une entrée adaptée sur le côté). "On a voulu marquer le coup avec le soutien et la bienveillance de la mairie de Brest pour mettre une fausse crevasse sur les marches de la place de la Liberté qui n'a pas de rampe. Il faudra un accès sur le côté, une plateforme élévatrice ou une rampe. C'est prévu dans les travaux mais ça va coûter assez cher donc ça prend du temps."

Compliqué à Quimper

Alors il faut des travaux mais "c'est compliqué dans les villes historiques comme Quimper qui comptent beaucoup de marches." 38% des établissements et 20% des écoles ne respectent pas les règles d'accessibilité à Quimper, selon Annie Mocaër, de la délégation du Finistère APF. "On sait que c'est difficile mais il y a des possibilités de compenser cela", estime Angélique Reptin. Lundi, l'APF manifestait devant le théâtre Max-Jacob, pas accessible aux PMR.

Accessibilité pour le mois de septembre

La loi avait imposé une mise en conformité de tous les bâtiments accueillant du public pour 2015, mais regrette Angélique Reptin, "il y a un report des échéances en fonction des catégories d'établissements. En septembre 2021, tous les établissements devraient être au norme sauf ceux qui ont un patrimoine historique compliqué à gérer ou des difficultés financières."