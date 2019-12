Les Petits Frères des Pauvres recherchent des bénévoles pour les fêtes

Ces mardi 24 et mercredi 25 décembre, l'association Les Petits Frères Des Pauvres de Grenoble (Isère) organise une grande distribution de cadeaux pour que les personnes âgées isolées ne passent pas Noël toutes seules.

Grenoble, France

Pourquoi ne pas profiter des fêtes de fin d'année pour réaliser une bonne action ? L'association grenobloise des Petits Frères des Pauvres recherche une trentaine de bénévoles pour les journées du mardi 24 et du mercredi 25 décembre.

Au programme ? Distribuer des cadeaux aux 107 bénéficiaires grenoblois, et passer une heure à leur côté pour éviter qu'ils ne passent Noël seuls. "Pendant la période de Noël, la solitude se fait plus ressentir que le reste de l'année, note Nicolas, bénévole dans l'association depuis trois ans ; il faut donc qu'on se mobilise d'autant plus pour ne pas les laisser fêter Noël toutes seules."

Les cadeaux sont prêts à être livrés aux bénéficiaires de l'association. © Radio France - Zoé Ruffy

Créée en 1946, l'association des Petits Frères des Pauvres lutte contre l'isolement des personnes âgées, qui sont souvent les plus démunies. D'après une étude réalisée par l'association, en 2017 en France, 900 000 personnes de plus de 60 ans étaient isolées des cercles familiaux et amicaux.

Alors si vous avez un peu de temps à offrir du 24 au 25 décembre, vous pouvez rejoindre les Petits Frères des Pauvres. Pour ce faire, il suffit de contacter l'antenne de Grenoble au 04 76 96 13 56, ou de se rendre directement au local à l'adresse 7, avenue Marcelin-Berthelot, à Grenoble (à côté de l'arrêt de tram Mounier).