L'association Echange Lorraine Ukraine cherche des bénévoles pour trier les dons pour les Ukrainiens

Depuis une dizaine de jours, les cartons s’entassent à n’en plus finir dans un hangar à Frescaty, mis à disposition par l’Eurométrpole de Metz. Ils viennent des collectes organisées par les communes de Moselle ou des particuliers.

Des produits alimentaires, des produits d’hygiène, des jouets pour bébé, des médicaments, des chargeurs de téléphone, des tonnes de matériels sont en train d’être triés, répertoriés et mis sur palette par quelques dizaine de bénévoles.

Pour être bénévole, il suffit de travailler de façon logique et surtout dans la bonne humeur! Marie-Reine Macel

Face à cet élan de générosité, l’association Echange Lorraine Ukraine a besoin de plus de bras et de bonnes volontés pour constituer ces palettes. "On réceptionne des cartons parfois très bien fait par les communes, où tout est déjà trié. Il n’y a plus qu’à les mettre sur les palettes, par familles, alimentation, bébé, les couches, les vêtements, le médical. Et puis, il y a des cartons de vrac, donc on les ouvre tous, on les trie et on refait des cartons avec que des médicaments, que de pansement, etc…", explique Marie-Reine Macel de l’association ELU.

Tri des dons pour l'Ukraine à Frescaty © Radio France - Vianney Smiarowski

L’association ELU aide la Protection civile qui chapeaute la logistique et achemine l’aide une fois triée. Les dons partent ensuite par camion dans les centres logistiques de la Protection civile, avant de partir en Ukraine, ou dans les pays limitrophes.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

150 tonnes de dons, collectés dans toutes les communes de France, sont arrivés lundi 7 mars à la base logistique polonaise de la Protection Civile. Un deuxième convoi humanitaire de la Protection civile, est parti ce dimanche 13 mars de la base nationale de Strasbourg avec, à son bord, une nouvelle cargaison de 300 palettes, composées notamment de matériel médical d'urgence et de produits d’hygiène, précise un communiqué de la Protection civile.

Pour aider les bénévoles, un message également, plus besoin de faire des dons de vêtements. Il y en a beaucoup trop. Il vaut mieux privilégier les dons financiers aux associations, pour qu’elles sélectionnent l’aide nécessaire, en fonction de l’évolution des besoins.