L'association Emmaüs fête ses 30 ans en Mayenne

Département Mayenne, France

Emmaüs souffle ses 30 bougies en Mayenne. Une soirée est donc organisée le samedi 19 octobre prochain à la salle polyvalente de Laval avec des concerts des groupes mayennais Archimède et Vistina Orkestra dès 21h30.

Ce soirée célèbre 30 ans de solidarité car en 2019, une centaine de bénévoles sont encore mobilisés dans notre département pour collecter et revendre à petits prix, des chaussures, des manteaux, des livres etc. L'association s'adapte au fil des ans : une boutique en ligne, sur internet, vient par exemple tout juste de fêter ses 1 ans.

"Quand on fait le tri, on fait attention à récupérer des choses qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, je prends un livre, signé, il va avoir une valeur marchande un peu plus importante parce qu'il est des années 1900. Cela vaut le coup de le vendre en ligne car on va le vendre beaucoup plus cher", explique Sylviane Perati, en charge de cette boutique en ligne en Mayenne.

Livres, vêtements, vaisselle... on trouve de tout à Emmaüs et à petits prix. © Radio France - Aurore Richard

Pour l'instant, la boutique en ligne rapporte près de 1500 euros par mois. Les produits sont vendus jusqu'en Belgique, au Luxembourg. Ils sont envoyés mais pour les clients mayennais, il est possible de venir les récupérer dans les espaces de vente. Cette boutique en ligne est donc une porte d'entrée pour découvrir tout ce que fait Emmaüs.

Sylviane Perati s'en occupe avec Nadège, une "compagne", c'est-à-dire une personne hébergée par Emmaüs et qui travaille au sein de l'association. Le but est de permettre à Nadège d'avoir une nouvelle formation, en e-commerce, qui pourra lui servir plus tard.

45 "compagnons" Emmaüs en Mayenne en 2019

Emmaüs accueille aussi des "compagnons" depuis 30 ans en Mayenne, des personnes hébergées et qui travaillent dans l'association. Ils étaient quelques uns au début, ils sont 45 en 2019. Au fil des ans, leurs conditions de vie s'améliorent notamment sur le site de Villiers-Charlemagne, près de Château-Gontier.

Ce site de Villiers-Charlemagne est en rénovation depuis trois ans et tout sera prêt début 2020. "Au début, il y avait des pièces communes pour l'accueil. Après de premiers travaux, il y avait des chambres avec sanitaires à l'étage et puis aujourd'hui, on a des studios standard avec dans chacun, des sanitaires, une kitchenette et un espace à vivre", Philippe Leroy, directeur d'Emmaüs de la Mayenne et du Castelbriantais.

A l'image de ce graffiti de l'Abbé Pierre, Emmaüs évolue beaucoup et s'adapte pour répondre aux besoins. - Graffiti Jo Di Bona - Emmaüs

Parmi ses compagnons, il y a des migrants venus d'Albanie, de Mongolie ou des pays d'Afrique de l'Ouest. Au bout de trois ans à travailler au sein d'Emmaüs, ils peuvent déposer une demande de titre de séjour. Deux demandes ont justement été faites le 10 septembre dernier.

Pour la soirée du 19 octobre, vous pouvez réserver à l'Office de tourisme de Laval ou par mail (billetterie.office@agglo-laval.fr) à partir du samedi 21 septembre 2019. L'entrée est à 10 € et c'est gratuit pour les moins de 10 ans.