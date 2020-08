L'association Enerterre rénove une maison typique des marais près de Périers

La bétonnière tourne à plein régime. Sur les échafaudages, une petite équipe de bénévoles s'active. "Aujourd'hui, c'est du rejointoiement. On a prépare tout le mur avant, en enlevant les joints et les racines de plantes", note Sophie, la responsable du chantier. Un mélange de chaux, de terre et de sable est étalé sur les pierres de cette habitation typique, au cœur du Parc naturel régional des marais à Saint-Aubin-du-Perron, près de Périers.

Les bénévoles en action sur l'une des façades de la maison © Radio France - Pierre Coquelin

Revaloriser le patrimoine

"Il y a quelques années, elles étaient recouvertes de ciment donc on ne les voyait plus. Là, on les redécouvre, confie Florence, une Manchoise qui vient d'adhérer à l'association Enerterre. La première fois que je suis entrée dans une maison en terre, j'ai eu l'impression de respirer. le matériau, on le trouve sur place. Il fait revaloriser ce beau patrimoine. _Donner envie aux gens_." Une Manchoise qui ne cache pas sa fierté de voir l'évolution du chantier.

Cette maison, c'est celle de Philippe Robert, un agriculteur de 62 ans. Il l'a acquise il y a une quinzaine d'années, "pour ses vieux jours". L'heure de la retraite va bientôt sonner. Son souhait ? La rénover dans le respect des traditions du coin. "C'est une maison qui a une histoire. Elle a été en partie détruite pendant la guerre, mais le fermier l'a maintenue. En plus, le cadre est joli : il y a la rivière juste à côté, et on n'est pas loin des commerces", résume l'éleveur.

Echange de services

Philippe Robert a d'abord fait appel à des artisans pour les travaux intérieurs, mais pour l'extérieur, c'est vers Enerterre qu'il s'est tourné. "C'était _plus intéressant financièrement_, et ça permettait d'avoir beaucoup de main d'oeuvre, rapidement et aussi un travail de qualité", souligne l'agriculteur. En échange, le propriétaire fait quelques services, comme du transport de paille. Et sa femme participe aussi au chantier.

"L'objectif, c'est de permettre à des personnes de rénover leur habitat, en particulier les maisons en pierre et masse. Il y a un aspect patrimonial, mais aussi de confort et d'économie, pour des personnes qui ont de bas revenus", explique Louise Aubert, d'Enerterre. L'association mène ces actions de rénovation écologique et durable depuis 2013 dans le Cotentin et le Bessin.

Les chantiers durent deux semaines. Chaque année, Enerterre réalise vingt semaines de chantiers solidaires.