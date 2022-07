Une association en Dordogne forme des personnes avec une maladie psychique à en aider d'autres

Au programme de la formation : mises en situation, retours d'expérience et cours théoriques sur la santé mentale et la psychiatrie

Le soleil brille à travers les baies vitrées de l'établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés Calypso, à Boulazac. Dans la grande salle de réunion, l'association Espairs Dordogne forme sa deuxième promotion de pairs ressources. Quinze personnes avec un trouble psychique, comme une bipolarité, une dépression ou une schizophrénie. Rétablies ou en cours de rémission, elles souhaitent maintenant aider d'autres personnes à vivre avec leur maladie.

Le soin par l'entraide

Dans le groupe, Vincent, venu de Nantes. "Quand j'étais petit, je voulais être prêtre, j'ai toujours voulu aider les autres, commence timidement l'homme aux grands yeux verts, Et comme je n'ai pas fait prêtre, je me suis dit que je pouvais aider en étant pair ressource." Vincent a été diagnostiqué bipolaire "très tard", vers 30 ans. "J'ai vécu avec la bipolarité tout ce temps-là, sans savoir comment gérer mes émotions. J'étais dans le flou, je ne veux pas que ça arrive à d'autres." Vincent, comme les autres participants, pourra mettre à profit son vécu lors de stages ou en tant que bénévole dans des structures médico-sociales.

"Notre expérience peut servir à d'autres. _On comprend ce que les patients vivent, on peut plus facilement les rassurer_, sur les hallucinations, par exemple", partage Philippe, un Bergeracois de 55 ans. Les pairs ressources peuvent également faire le lien avec la famille et les médecins.

Robin Antony, vice-président de l'association Espairs Dordogne, entouré de Vincent et Philippe, futurs pairs ressources. - Clémentine Prouteau

"C'est possible de retrouver une vie normale"

"Souvent, quand on est hospitalisé, on n'a pas d'espoir. Le rétablissement, on ne sait pas trop ce que c'est, ajoute Florence Martin, présidente de l'association et paire aidante professionnelle à Bergerac. Mais il est possible de se rétablir et de retrouver une vie normale. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier." Les pairs ressources portent un message d'espoir et luttent contre la stigmatisation. C'est le constat de Robin Antony, vice-président de l'association: "Finalement, ils aident tout le monde à avoir moins peur de nos vulnérabilités. Nous en avons tous ! Ce qui compte, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide."