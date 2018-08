Indre, France

L'association Familles Rurales de l'Indre lance un appel. Elle n'a pas assez d'aides soignants disponibles pour répondre à toutes les demandes. Déjà qu'en temps normal, l'association fonctionne à flux tendu, l'été c'est encore pire ! Familles Rurales, qui emploie 900 aides à domicile, vient en aide à 4.000 personnes dans le département de l'Indre.

"On a des besoins en permanence mais c'est encore plus criant au cours de l'été. On essaie de maintenir au maximum ce qui est "aide à la personne" - les levers, les repas par exemple - en réduisant d'autres types de prestation, davantage "de confort", comme un peu de ménage ..." explique Michèle Ricaud, la présidente de l'association.

Familles Rurales cherche donc d'urgence à recruter. "Nous sommes à la recherche de gens qualifiés ou en tout cas très motivés, qui disposent d'un moyen de locomotion et qui ont une bonne condition physique" précise Sarah Etieve, directrice de l'association.

Les postes à pourvoir sont essentiellement concentrés dans le sud du département, autour de la Châtre et en Brenne. Il s'agit de cdd ou de cdi.

"Ce sont des emplois de proximité, pour des personnes qui ne cherchent pas forcément un temps plein. C'est très enrichissant. Cela a du sens, on aide des personnes, on crée des liens forts" insiste Sarah Etieve.

Pour candidater, il faut contacter Familles Rurales 36 au 02 54 08 71 71 ou envoyer un mail à fd.indre@famillesrurales.org