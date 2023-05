L'association France Parrainage recherche des parrains et marraines en Ille-et-Vilaine

L'association France Parrainage est à la recherche d'une centaine de parrains et marraines en Ille-et-Vilaine, pour venir en aide aux enfants issus de familles fragilisées ou confiées à l'aide sociale. Chaque année une centaine d'enfants sont parrainés dans le département, notamment pour les soutenir moralement et leur redonner confiance en eux. Intissar Koussa, directrice du pôle action chez France Parrainage, répond à nos questions ce lundi.

France Bleu Armorique : Qui sont les enfants concernés ?

Intissar Koussa : Alors jusque-là, la majorité des enfants qui étaient concernés par le parrainage de proximité, étaient des enfants issus de familles en situation de fragilité, en situation d'isolement, souvent issus de familles monoparentales ou de familles en situation de handicap. Et cette année, la nouveauté, c'est que nous ouvrons ce dispositif aux enfants, également protégés donc, qui sont suivis dans le cadre de L'aide sociale à l'enfance.

Quelle est l'importance d'un parrain ou d'une marraine ?

Ça sert à sortir d'une certaine manière l'enfant, sa famille, dans un isolement. Ça sert à l'accompagner tout au long de sa vie et de représenter une figure d'attachement supplémentaire, une personne ressource supplémentaire dans son environnement souvent restreint.

Redonner de la confiance aussi à ces enfants ?

Tout à fait, puisque du coup, nous le savons, nous avons parfois eu la chance de rencontrer sur notre chemin de vie, notre parcours de vie des personnes qui vont compter pour nous, des personnes sur lesquelles nous allons pouvoir compter. Et il y a d'autres enfants qui n'ont pas cette chance-là. Notre association, elle est là pour permettre ces rencontres un peu particulières et créer un lien privilégié entre un adulte et un enfant qui n'a pas forcément rencontré dans son parcours.

Ce lien dont vous parlez, il dure dans le temps ?

Alors l'objectif, c'est qu'ils durent le plus longtemps possible. Notre association accompagne en moyenne administrativement pendant cinq ans le parrainage. C'est la moyenne de notre association. Et dans le cadre d'une étude que nous avons effectuée il y a quelques années, on s'est rendu compte que plus de 40 % de nos parrainages duraient au-delà de quinze ans. Donc l'idée, c'est que les parrains/marraines s'engagent dans la durée auprès de l'enfant et qu'ils représentent véritablement une personne de leur famille. En fait, ils s'intègrent mutuellement chacun dans leurs familles respectives.

Comment devient-on parrain / marraine ? Quelles sont les modalités pour le devenir ?

Alors c'est très simple. Il suffit d'aller sur notre site internet, de s'inscrire à une réunion d'information ou d'appeler à l'antenne d'Ille-et-Vilaine, située à Rennes. Et puis, par la suite, il y a tout un processus, donc la réunion d'information, on les reçoit en entretien et également on va à la rencontre de l'ensemble de la famille, des parrains/marraines qui souhaitent s'engager. Et puis, à partir du moment où nous validons la candidature, ils ne sont pas en attente et nous, nous cherchons l'enfant ou le projet de l'enfant de l'adolescent qui correspondra le mieux à leurs attentes et à ce qu'ils nous auront proposé dans le cadre de l'élaboration de leur projet. Les prérequis principaux, c'est d'être majeur et d'avoir un casier judiciaire vierge puisque nous demandons ce document-là et par la suite, c'est vraiment une question dans le cadre de l'évaluation, à savoir est ce que notre association est en capacité d'accompagner le projet qui est souhaité par les parrains / marraines.

Aujourd'hui votre association est présente en Ille-et-Vilaine, notamment à Rennes depuis 2009. Est-ce qu'à terme, vous aimeriez vous étendre dans d'autres villes ou d'autres départements bretons ?

Effectivement, nous n'intervenons que sur le bassin rennais, mais nous ouvrons en 2023 au bassin malouin. Donc du coup, nous sommes à la recherche de parrains / marraines dans ce territoire. Et bien évidemment, si d'autres départements alentour sont intéressés par le parrainage de proximité, nous serions ravis d'en échanger avec eux pour le développer sur leur territoire.