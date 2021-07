L'association franco-allemande d'Avignon lance un appel à la solidarité pour les sinistrés des inondations

Et si on proposait aux sinistrés de venir passer 48 heures en Provence ?

Le bilan s'alourdit en Europe en raison des inondations. Ce vendredi 16 juillet, on compte 103 morts en Allemagne, 20 en Belgique et des centaines de personnes sont encore portées disparues. En Vaucluse, plusieurs villes sont jumelées avec des villes belges ou allemandes. C'est le cas d'Avignon jumelée avec la ville de Wetzlar. Une ville qui n'est pas directement touchée par les inondations mais proche de régions sinistrés. La communauté allemande de Vaucluse suit aussi de très près les évènements depuis notre département.

Christiane Bourdenet est fondatrice et vice-présidente de l'association franco-allemande d'Avignon : "Le premier contact qu'on prend dans ces cas là, c'est avec sa ville jumelle, c'est Wetzlar qui est dans la Hesse. Or la Hesse n'est pas touchée. Est touchée la région de Rhénanie-Palatinat mais ce n'est pas très loin ! C'est comme si vous disiez qu'Avignon n'est pas touchée mais Marseille l'est".

De nombreux habitants de Wetzlar ont donc des proches et de la famille en Rhénanie-Palatinat. D'après les mots de la fondatrice de l'association franco-allemande "tous ces gens sont un petit peu traumatisés".

Et si on leur proposait de venir passer 48 heures en Provence !

Christiane Bourdenet a également pris contact avec la communauté allemande d'Avignon. Une grande communauté venue de plusieurs régions d'Allemagne : "Ils sont extrêmement touchés et se posent la question de savoir comment ils peuvent aider !"

Aider justement la fondatrice de l'association y a pensé : "Ce matin, je me suis dit : et si dans un mois on proposait aux sinistrés de venir passer 48 heures ou trois jours en Provence pour leur redonner un peu le moral ?" et de conclure "Allez, si tous les Vauclusiens disent ça, qu'est-ce que ce serait bien !"