L'association franco-portugaise de Pont-à-Mousson prédit "une grande fête du football" pour le match des Bleus

Alors que se dispute ce mercredi soir France - Portugal à Budapest dans l'Euro de football, l'Union sportive et culturelle franco-portugaise de Pont-à-Mousson invite ses adhérents à suivre la rencontre. Fromage, saucisse et "grande fête du football".

Des tables, des petites plantes grasses posées dessus, des coqs en terre cuite, des photos, trophées et autres nombreuses coupes : bienvenue dans le local de l'Union sportive et culturelle franco-portugaise de Pont-à-Mousson et ses airs de bistrot, L'association va fêter ses 50 ans l'an prochain et rassemble 200 petits et grands.

Dominique Pereira et Alain Almasio, membre et président de l'association © Radio France - Isabelle Baudriller

Dans un coin, en hauteur, la télévision. Ce mercredi soir, pour le dernier match des phases de poule des Bleus contre le Portugal à Budapest, le masque pourra être baissé le temps de déguster petits morceaux de fromage et saucisse portugaise. "Il y a beaucoup de fans de football", souligne Alain Almasio, président de l'union. "On le voit bien le dimanche matin notamment l'été quand les gens se retrouvent ici, il y a souvent le maillot de foot de Porto ou d'une autre équipe."

Dans le local de l'association franco-portugaise de Pont-à-Mousson © Radio France - Isabelle Baudriller

"Pas de rivalité"

Parmi les supporters, Dominique Pereira, 37 ans : "J'ai raccroché les crampons mais j'ai joué à Blénod quelques années, au club de l'association portugaise aussi". Entre France et Portugal, "il n'y a pas de rivalité" selon lui. "C'est toujours celui qui va gagner qui va chambrer l'autre jusqu'au prochain match."

Son pronostic ? 1 partout. "Ça va être une grande fête du football entre l'équipe de France et l'équipe du Portugal." Celui d'Alain Almasio ? 2-2. "Buts de Benzema / Mbappé et Ronaldo / Pepe." Et de conclure : "Que le meilleur gagne !"