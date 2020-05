L'association gardoise Via Femina Fama a besoin... de votre garage !

Facebook Via Femina Fama

Une association gardoise lance un appel sur France Bleu Gard-Lozère : Via Femina Fama recherche un garage, un local ou une pièce accessible en rez-de-chaussée pour entreposer des cartons, pour une durée limitée.

Ce collectif bénévole accueille, conseille et reloge les femmes victimes de violences conjugales depuis 2013 à Nîmes et ses alentours : chaque année, des meubles, du linge de maison et de la vaisselle sont gracieusement offerts pour accompagner les femmes battues dans la construction de leur nouvelle vie. L'association recherche un prêt de local pour stocker gratuitement ces dons.

"Avec le confinement, nous avons une explosion des cas de violence" déplore Hélène Mordacq, avocate et présidente de l'association Via Fémina Fama. "La première sécurité pour les victimes, c'est leur donner accès à un endroit sûr, à un cocon. Nous aidons à l'élaboration de ce cocon."

Si vous souhaitez prêter votre garage à l'association, contactez le 09.51.10.87.28 ou envoyez un email à l'adresse viafeminafama@gmail.com.