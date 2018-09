Corrèze

"On a 15 475 soldats corréziens décédés" précise Claude Jaillard, président de Généalogie en Corrèze. En ajoutant qu'il en manque peut-être encore. C'est donc un travail de titan que l'association a dû mener pour recenser tous ces noms et retracer le bref parcours de ces soldats. Ce travail a nécessité près de 5 ans et une vingtaine de personnes. "Il fallait dans un premier temps parcourir les communes, photocopier les plaques des monuments," explique Maurice Faure qui a coordonné tout ce travail.

Des soldats oubliés de tous

Puis le travail se poursuivait sur internet notamment sur le site "Mémoires des Hommes" pour rechercher en particulier les circonstances des décès des soldats; puis dans les états civils pour retrouver le maximum d'informations comme les lieux de naissances, les mariages etc. "Ça veut dire que les 15 475 ont tous été feuilletés", fait remarquer Maurice Faure. L'ambition était de rendre hommage surtout à ces hommes. "Ce sont des personnes qui n'ont pas eu de descendance, ou s'ils étaient mariés et ont eu des enfants, ont été perdus de vue. Et ceux qui n'ont pas eu de descendant sont oubliés par tout le monde !"

3 volumes, 3700 pages

Le résultat se lit commune par commune. Avec à chaque fois pour chaque soldat une base de renseignements : le nom, la date et le lieu de naissance, le mariage le cas échéant et les circonstances du décès. Cela donne au final 3 volumes de 3700 pages au total. Onze tirages papier en ont été réalisés pour être offerts notamment aux archives départementales et aux médiathèques de Tulle et Brive, ainsi qu'à la Préfecture et au Conseil départemental. L'association proposera à la vente également une version sur Cd-Rom.