L'association Handi'Chiens cherche des familles d'accueil au Mans

Basée à Alençon, Handi'Chiens a été la première association à former des chiens d'assistance en France. En l'espace de 30 ans, ce sont pas moins de 2500 chiens qui ont été remis à des personnes handicapées pour les aider dans leur quotidien, mais aussi dans des maisons de retraite, des hôpitaux ou des structures d'accueil pour les enfants. La formation de ces animaux débute par une étape cruciale : un passage de 16 mois en famille d'accueil, qui va les aider à se socialiser et apprendre les premiers gestes techniques. Pour cet automne, Handichiens recherche cinq ou six familles au Mans.

Un engagement et une aventure humaine

Que vous soyez un couple avec enfants dans une grande maison ou un célibataire dans un appartement en ville, votre profil intéresse l'association. Le premier critère, c'est d'être disponible, car le chiot, âgé de deux mois à son arrivée dans la famille, doit passer un maximum de temps avec les humains. Ceux-ci vont donc l'emmener au supermarché, dans les transports en commun ou même au théâtre.

"Il ne s'agit pas de laisser le chien seul du matin au soir", prévient Marie Wattiau, chargée de médiation animale au sein d'Handi'Chiens. "Il faut que la famille d'accueil s'absente cinq ou six heures dans la journée, pas plus. Cela veut dire qu'il faut pouvoir rentrer le midi, ou alors emmener le chien sur son lieu de travail. Les employeurs, d'après notre expérience, y sont très souvent favorables".

Pour réussir leur formation, les chiots doivent passer le plus de temps possible au contact de leur famille d'accueil - Handi'Chiens

Tous les quinze jours, les familles se retrouvent au Mans pour un cours d'éducation canine. Un engagement bénévole, tous les frais annexes comme la nourriture ou les soins vétérinaires étant pris en charge par Handi'Chiens. Au bout des 16 mois, le chien part en centre de formation pour six mois. Il est ensuite remis au bénéficiaire.

"C'est toujours beaucoup de joie quand on 'transmet la laisse', et beaucoup de fierté pour la famille", raconte Marie Wattiau. "On participe à changer fondamentalement la vie de quelqu'un". L'histoire ne s'arrête pas là, car les familles peuvent alors nouer une relation avec la personne accompagnée et garder le contact.

Comment contacter l'association ?

Le centre Handi'Chiens d'Alençon est joignable du lundi au vendredi au 02 33 29 51 26, aux horaires de bureau. Un premier entretien téléphonique permet de vérifier que les conditions indispensables sont réunies. La famille reçoit ensuite un dossier de candidature à remplir, avant une visite au domicile. Pour cet automne, cinq ou six familles sont recherchées dans un rayon d'une heure autour du Mans, mais il est possible de se renseigner à tout moment car tous les 16 mois il faut trouver de nouveaux accueillants.

A l'issue de leur formation, les chiens d'assistance jouent un rôle essentiel auprès des personnes qu'ils accompagnent - Handi'Chiens

L'association est également disponible pour renseigner les personnes qui pourraient avoir besoin d'un chien d'assistance. Elle recherche aussi des bénévoles prêts à renforcer ses équipes au centre d'Alençon.