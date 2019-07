L’association « Inseme » acquiert un nouvel appartement à Nice

Nice, France

C’est une nouvelle victoire pour l’association Inseme. Elle, qui accompagne les familles d’enfants malades contraintes de se soigner sur le continent en les aidant à se loger gratuitement, vient de lever les fonds nécessaires pour acheter un nouvel appartement à Nice. Le logement, de type T2, sera situé à proximité des hôpitaux de l’Anval et l’Archet. Il pourra recevoir quatre personnes. « On a toujours besoin d’hébergement parce que très souvent les structures sont saturées et les familles ont du mal à se loger. Nous avons donc un appartement à Marseille, puis un deuxième à Nice » se satisfait Laetitia Cucchi, la présidente de l’association Inseme. « Nous avons récolté un peu plus d’argent que prévu. Peut-être pourrons-nous investir dans un troisième appartement ? Enfin, nous aimerions pouvoir offrir des possibilités d’hébergement aux familles qui sont obligées d’aller à Paris » conclut Laetitia Cucchi qui remercie chaleureusement les généreux donateurs.

Bras de fer avec l'assurance maladie

L’association porte par ailleurs un autre combat. Elle demande une modification au niveau national dans le cadre du code de la sécurité sociale. Si elle a obtenu la prise en charge du deuxième parent d’un enfant malade, elle se bat désormais pour obtenir le remboursement des frais d'hébergement. « Même si c’est pour une hospitalisation de 12 ou 18 mois, il n’y a pas une seule nuit qui est prise en charge par l’assurance maladie » indique encore Laetitia Cucchi.