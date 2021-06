L'association « Inseme » lance l’opération "1 mois pour 1 toit" à Paris.

Après Nice et Marseille, c’est à Paris que l’association Inseme envisage d’acquérir un appartement. Il permettra d’accueillir les enfants malades et leurs familles lors de séjour imposés par des soins.

L’association Inseme en quête d’un nouvel appartement à Paris. Elle lance ainsi l’opération « 1 mois 1 toit ». C'est un appel à la générosité de tous les Corses, et bien au-delà, qui est donc lancé.

L’association Inseme, qui vient en aide aux familles dont les enfants doivent se rendre sur le continent pour des raisons médicales, a déjà connu le succès lors de ses deux opérations précédentes. Elle avait alors acheter un appartement à Marseille et un autre à Nice.

L'objectif est de faciliter la vie des enfants malades et leurs parents, et de limiter leurs frais lors de ces déplacements fastidieux.

Paris est donc la prochaine étape. 20 % des patients vont vers la capitale pour des raisons de santé. Cette aide logistique, Dominique Casta, maman du petit Sampieru, en a bénéficié à plusieurs reprises lors de déplacements à l'hôpital de la Timone à Marseille. « C’est très pratique. Aller à l’hôtel, ça coûte très cher. Investir dans un appartement à Paris est une très bonne idée. Se rendre à l’hôtel régulièrement comme cela nous est arrivé par le passé c’est financièrement pas possible, surtout lorsqu’un parent est contraint d’abandonner son activité professionnelle pour s’occuper de son enfant. »

Vous avez jusqu'au 30 juin pour participer à cette opération solidaire. Don minimum : 10 euros. Rendez-vous sur le site internet : move.corsica.