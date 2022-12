L'association Izan aide une quarantaine de victimes d'inceste au Pays basque

Depuis quelques mois, le collectif Izan accompagne les victimes d'inceste. Ce jeudi soir l'association organise une rencontre à Saint-Jean-Pied de Port. Rendez-vous à 19h dans la salle d’honneur de la mairie avec Audrey Le Tarnec, thérapeute spécialisée dans les violences sexuelles et co-fondatrice de l’association Izan.

Marie Goity, victime elle-même d'inceste, est la présidente du collectif. Il y a quelques mois, elle a décidé de parler pour aider d'autres victimes. Elle a répondu aux questions de France Bleu Pays Basque.

En près d'un an, combien de personnes avez-vous pu aider ?

Dès le départ, une soixantaine de personnes ont pris contact avec notre association, et nous avons pu en aider une quarantaine. C'est un processus, rien que de venir, de prendre l'initiative et de contacter l'association. Ensuite, dans un second temps, elles veulent parfois participer à un groupe de parole, ou bénéficier d'une écoute individuelle.

C'est beaucoup plus que ce que vous pensiez....

Honnêtement, nous sommes surpris. Il y avait un besoin réel de soutien. Pour l'instant nous ne sommes que trois femmes à animer cette association. Pour nous, c'est beaucoup, mais bien évidemment toutes ces personnes sont les bienvenues.

À qui s'adresse la rencontre de Garazi de ce jeudi ?

Elle s'adresse à tout le monde, parce que de près ou de loin, nous sommes tous concernés par l'inceste et les violences sexuelles. Pendant très longtemps, c'est resté un sujet tabou, mais je pense qu'aujourd'hui il y a des générations qui osent enfin parler, s'interroger, et mettre des mots sur ce sujet. Aussi bien les hommes, les femmes, les enfants, que les professionnels sont conviés à cette rencontre qui sera animée par Audrey Le Tarnec. Elle est spécialisée dans les traumatismes psycho-corporels et sait communiquer de façon très simple pour que tout le monde puisse mettre des mots et comprendre en fait ce que sont l'inceste et les violences sexuelles.

C'est compliqué d'en parler dans nos villages...

C'est très compliqué. C'est pour cela que pour l'instant, on sème des petites graines, avec des petits groupes de personnes qui viennent. Communiquer et à oser venir à ces rencontres est une épreuve pour les victimes.

Parler, libérer la parole, cela a été votre choix, pourquoi ?

Cela faisait partie de mon processus de reconstruction, de guérison. Cela s'est fait spontanément. Je pense que chacun a son mot et son cheminement de guérison. La publication d'un livre sur le sujet a déclenché des témoignages. Cela a eu un impact chez nous, notamment dans nos corps. Ça a été vraiment assez violent, mais en même temps, cela a été très positif. Pour moi, c'était quelque chose d'important. J'ai tenté de trouver une association au Pays basque pour en parler et étant donné qu'il n'y en avait pas, avec Audrey et Aline nous avons créé notre propre structure qui fonctionne bien.

Que se passe t-il avec les proches ?

Je ne veux pas généraliser mais souvent ils nous tournent le dos. Souvent la personne qui a vécu un inceste ou une violence sexuelle est un petit peu exclue de la famille, parce que la vérité est très dure à entendre. Cela peut donc disloquer la famille. Il est donc important d'avoir cette association et de se retrouver entre victimes, témoins ou accompagnants pour voir que nous ne sommes jamais seuls.

À qui doit on s'adresser quand on est victime ?

Il ne faut pas hésiter à contacter les numéros comme le 0805 802 804. Des structures nationales vous mettent en contact avec des associations qui sont proches de chez vous. Il y a également des structures qui sont spécialisées N'hésitez pas aussi à en parler avec des personnes en qui vous avez confiance et avec qui vous vous sentez en sécurité. Si vous sentez que vous êtes prêtes à en parler, n'hésitez pas car ensuite tout cela s'enchaînera de façon très fluide. Et on le sait en tout cas, qu'il y a toujours des personnes qui sont là pour nous aider, pour nous apporter une écoute, pour considérer notre propre histoire.

Pour contacter l'association Izan : contact.izan@gmail.com.

