L'association Jalmalv à Marseille qui accompagne les personnes en fin de vie a besoin de bénévoles

Comme de nombreuses associations, "Jalmalv" (Jusqu'à la mort, accompagner la vie) qui accompagne des patients et leur famille en fin de vie à Marseille souffre du manque de bénévoles depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Les raisons sont diverses : crainte d'attraper le virus, manque de motivation mais aussi nécessité d'être vacciné. C'est le cas pour les bénévoles de l'association "Jalmalv" qui désormais comme les soignants pour accompagner les patients doivent être vaccinés. Et pour certains c'est un frein explique la présidente de l'association à Marseille Chantal Balland : "Certains établissements restent encore fermés à cause de la pandémie, nos bénévoles ne peuvent toujours pas y aller et dans d'autres au même titre que les soignants la loi nous impose d'être vacciné et certains bénévoles refusent, donc ils sont en pause pour l'instant".

Conséquence directe de ce manque de bénévoles : des familles, des patients ne sont pas accompagnés comme ils pourraient l'être : "Pour nous c'est extrêmement difficile de se dire qu'il y a des personnes qui restent seules face à la mort. Nous manquons de bénévoles pour répondre à la demande".

Et la présidente de l'association précise qu'elle ne cherche pas seulement des bénévoles pour accompagner des patients mais aussi des personnes qui peuvent occuper d'autres fonctions et pour qui le vaccin n'est pas obligatoire. Il y a des besoins pour assurer l'accueil, la trésorerie ou encore la communication : "une association ne peut tenir que si elle dispose de bénévoles de structure" précise Chantale Balland.