L’association « l’outil en main » permet aux enfants de s’initier aux métiers manuels

Des artisans bénévoles à la retraite encadrent des ateliers destinés aux enfants âgés de neuf à quatorze ans pour pourquoi susciter des vocations. Dans l’Yonne, "l'outil en main en Florentinois" fête sa première année d'activité

Installé dans le parc du château de Brienon-sur-Armançon depuis septembre dernier, l’association accueille chaque mercredi après-midi en période scolaire des enfants pour les initier à différents métiers, leur montrer comment travailler avec les mains, avec de vrais outils. Ce sont des professionnels à la retraite qui encadrent les ateliers.

Échanger et transmettre

Selon Roger Lescop, le président et fondateur de "l'outil en main du florentinois" le succès est venu rapidement mais il reste beaucoup à faire : « Au début il y avait quatre enfants puis sept, treize et enfin seize enfants chaque mercredi. Nous avons eu des bénévoles pour quatorze métiers différents donc pour une première année ce n’est pas si mal ».

Car dans ces ateliers les enfants découvrent et apprennent tout en s’amusant. Dans l'atelier taille de pierre, l'un des plus apprécié des enfants, Paul est concentré son ciseau à dent en main: On peut faire plein de chose, taper de dessus. C’est marrant. Quand on voit ça a la télé on a l’impression que c’est facile mais en fait c’est très dur c’est pour cela que cela me plait.

Yann tailleur de pierre retraité de 65 ans anime cet atelier. C’est un métier qui a de l’avenir les jeunes réalisent quelque chose de concret qui reste dans le temps, c’est concret et ils sont ravis.

Je savais pas quoi faire plus tard. Maintenant je sais : je veux devenir garagiste - Pierre

A l'autre bout de la pièce, Pierre travaille sur un moteur démonté. C'est lui qui a voulu venir ici : comme je ne savais pas quoi faire comme métier. J’ai décidé de venir là pour que cela me donne des idées. La mécanique j’aime beaucoup ça et j’aide mon père de temps en temps. Ça me donne envie d’être garagiste

Et c’est bien tout l'enjeu de l’outil en main, donner l'envie aux enfants de travailler avec leurs mains, de découvrir des métiers ou il existe du travail et un savoir-faire. C'est aussi une manière de redonner envie à certains souligne Roger Lescop le président de l’outil en main du florentinois : « on a eu des enfants en perte de confiance à cause de problèmes scolaires et le fait de fabriquer des choses les a valorisés. Certains disaient c’est moi qui ai fait ça ! »

Car trop souvent encore aujourd'hui, les métiers manuels sont considérés comme des voies de garages. Or pour être un bon artisan, il faut être habile mais aussi avoir une tête bien faite comme le prouve Enzo qui découvre la pâtisserie et explique que pour faire un bon gâteau, il faut être bon en calcul, connaitre les tables de multiplications pour doubler les proportions par exemple.

Lois et Enzo préparent les plateaux du buffet © Radio France - Isabelle Rose

Pour diversifier les ateliers à la rentrée prochaine, l’association recherche d'autres professionnels. Des gens de métiers à la retraite qui acceptent de s’engager deux heures et demie par semaine les mercredis après-midi pour transmettre leur savoir-faire aux enfants. L’outil en main recherche notamment un maçon, un couvreur, un plâtrier et un autre électricien.

Depuis la création de l'outil en main il y a 23 ans en France, 4 000 enfants ont participé à ces ateliers et 40% sont rentrés en apprentissage par choix et non par défaut. Une belle récompense pour tous ceux qui se sont investis auprès de ces jeunes.

Aujourd’hui on dénombre 157 antennes dont une seule en région Bourgogne-Franche-Comté, celle de l’Yonne.

A gauche, Roger Lescop , le président de l'Outil en main du florentinois © Radio France - Isabelle Rose

Pour contacter l’Outil en main en florentinois

Appeler Roger Lescop au 06 10 33 35 67 ou par mail roger.lescop@neuf.fr