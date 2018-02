Landeronde, France

L'association de défense du bien-être animal a lancé une nouvelle campagne, cette fois contre l'utilisation de fourrure de visons. Pour étayer son propos, elle diffuse ce jeudi une vidéo tournée secrètement dans un élevage installé à Landeronde, en Vendée.

On y voit des visons enfermés par trois dans des cages minuscules et couvertes de crasse. Les images montrent également que les bâtiments ne sont pas étanches et que les déjections des visons se répandent autour de l'élevage.

L'un des bâtiments de l'élevage de visons de Landeronde © Radio France - Emmanuel Sérazin

Des images tournées en secret

Dans sa campagne de sensibilisation, L214 dénonce l'absence de réglementation en France sur l'élevage de visons pour leur fourrure. Pour produire ces images, ses membres ont utilisé un drone et se sont introduits dans l'élevage de nuit, sans autorisation. Le maire de Landeronde vient de découvrir ces images. Sa réaction...

Marlène Guillemand, maire de Landeronde Copier

Rencontré à la porte de son élevage, l'homme semble totalement abattu. Lancée il y a 37 ans à Landeronde, son activité n'est plus florissante depuis de nombreuses années. Il est actuellement en redressement judiciaire, et va se séparer de son unique employée. Selon lui, la dernière inspection des services vétérinaires remonte à novembre 2017. Les agents de l'Etat ont constaté que l'élevage n'est plus aux normes, mais ont autorisé la poursuite de son activité, car l'éleveur doit prendre sa retraite à la fin de l'année. Aujourd'hui, il lui reste 9 mois à cotiser, avant de percevoir une retraite de 700€. Alors pourquoi viser cet élevage plus qu'un autre ? La réponse de L214...

Isis Labruyère, de l'association L214 Copier

L'association annonce avoir déposé plainte ce jeudi matin auprès du Procureur de la République des Sables d'Olonne pour mauvais traitements envers des animaux et des atteintes à l'environnement. De son côté, l'éleveur doit déposer plainte auprès de la Gendarmerie, car les membres de l'association sont entrés dans son élevage par effraction.