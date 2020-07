L'association L214 interpelle les consommateurs devant un magasin Lidl à Limoges

Pancartes de poulets d'élevages industriels, tracts en main distribués à l'entrée du magasin Lidl, les militants de L214 comptent bien informer le consommateur avant qu'il ne fasse ses courses.

Le directeur des enseignes Lidl ne s'est pas engagé en faveur de l'European Chicken Commitment, une demande européenne élaborée et portée par une trentaine d’associations dont L214. Ces dernières demandent une part minimale d’approvisionnement auprès d’élevages garantissant un accès au plein air ou à un jardin d’hiver. De grandes enseignes comme Intermarché, Carrefour, Netto, Auchan, Super U et même des chaînes de restaurants respectent ces critères concernant les conditions d’élevage (vitesse de croissance des animaux, densité, lumière naturelle, perchoirs…) et d’abattage des poulets.

En France et en Europe, de plus en plus d’entreprises, tous secteurs confondus, s’engagent à bannir la viande de poulets issus des pires conditions d’élevage et d’abattage de leurs rayons et de leurs préparations. Lidl a qualifié ces critères de « difficilement envisageables, voire inatteignables d'ici 2026 ».