L'association L214 lance une nouvelle campagne coup de poing contre le groupe LDC

Lundi 17 mai l'association L214 a publié une nouvelle campagne de vidéos pour dénoncer l'élevage intensif au sein du groupe sarthois LDC (Maître Coq, Le Gaulois, Marie). L'association de défense des animaux a repris des publicités du groupe industriel combinées avec des vidéos prises par L214 en 2018 dans un élevage qui fournit LDC. On y voit des poulets malades, parfois morts, entassés par milliers.

Une pétition pour bannir ce type d'élevage

À travers ces vidéos L'association de défense des animaux accuse le groupe industriel de mettre en place les pires pratiques d'élevages de poulet en France et a donc fait paraître une pétition. Celle-ci demande l'engagement du groupe LDC à l'ECC (European Chicken Commitment), une charte qui comprend plusieurs critères de bien être afin de respecter au mieux le poulet et son élevage. On y retrouve par exemple une densité d'élevage plus faible (30 kg/m² max), de la lumière naturelle, des perchoirs et un abattage plus respectueux des animaux. Un engagement qui a déjà été pris par de nombreux groupes industriels comme Pierre Martinet et Fleury Michon et des fast-food comme Domino’s Pizza et KFC.

Contacté par France Bleu Maine, le groupe LDC n'a pas souhaité réagir.