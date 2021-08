L'association La Source fête ses 30 ans et c'est à La Guéroulde que tout a commencé

La Source possède aujourd'hui dix lieux dans toute la France (dont un au Petit-Quevilly, près de Rouen) mais c'est à La Guéroulde, un village du sud de l'Eure, que tout a commencé, dans les années 1990. L'association loge dans le parc arboré de la Poultière, sur 2 hectares. Les bâtiments accueillent des ateliers pour les enfants et les artistes en résidence. On y trouve un studio de création dédié aux arts vivants pouvant accueillir plus de 200 spectateurs, un atelier de forge, un four à céramique, un laboratoire photo ou encore une presse pour gravures.

Des gravures, c'est justement ce qu'ont réalisé Enki et ses copains, qui passent la semaine à La Source de La Guéroulde. Ces enfants viennent des villages environnants - Bourth, Sainte-Marguerite-de-l'Autel ou encore Thomer-la-Sôgne - et ils découvrent, émerveillés, un monde nouveau pour eux. Comme dit Enki, "Je fais des choses que je ne pourrais pas faire chez moi. Par exemple, chez moi, je ne pourrais pas utiliser une gouge, l'outil pour graver, et on en découvre aussi des outils qu'on ne connaissait pas. J'ignorais par exemple l'existence d'une calame."

Le Parc de la Poultière à La Guéroulde où La Source est installée depuis les années 1990. © Radio France - Anne Bertrand

Certains enfants fréquentent La Source depuis plusieurs années déjà, certains sont venus jusqu'alors juste avec l'école et pour d'autres, comme Orlane, 9 ans, c'est la première fois : "ça me plaît beaucoup et d'ailleurs je voudrais revenir. J'adore dessiner maintenant grâce à Claire et j'adore faire des trucs artistiques."

Claire, c'est Claire Fanjul, l'artiste plasticienne en résidence cette semaine là à La Source. Elle a donc appris aux enfants les techniques de la gravure et ensemble ils ont créé trois affiches, qui célèbrent les 30 ans de la Source. Sur l'une d'elles, on voit des animaux aussi beaux qu'étranges sous terre et un sourcier en surface qui tente de les récupérer. "C'est la source d'imagination, qui vient des enfants et qui symboliquement va nourrir le reste de la terre à travers les troncs d'arbres que j'ai dessinés. Eux ont orné les parties feuillages. Je donne une impulsion et les enfants poursuivent", explique Claire Fanjul. L'artiste avoue d'ailleurs joliment avoir réalisé seule une première affiche et l'avoir reprise, en s'inspirant de celle faite avec avec les enfants.

Ces deux affiches réalisées par les enfants seront exposées cet automne sur l'esplanade du Trocadéro à Paris. © Radio France - Anne Bertrand

Ces affiches seront exposées au milieu d'autres à partir du 22 septembre sur l'esplanade du Trocadéro, à Paris. En ces temps troublés de Covid, les parents n'ont pu admirer les œuvres de leurs enfants, comme c'est le cas habituellement à l'issue d'un atelier à La Source. La maman d'Orlane a donc promis à sa fille qu'ils se rendraient en famille à Paris : "Elle a dit que c'était génial et qu'elle prendrait une journée avec moi, mon papa et mon petit frère pour aller voir l'exposition à Paris, devant la Tour Eiffel."

Une bien jolie récompense pour ces enfants, qui vivent à la campagne et sont issus de familles modestes. Elisa, 11 ans, apprécie cette ouverture au monde, elle qui ne croise pas des artistes tous les jours - comme elle le dit - à l'instar de Claire Fanjul : "Elle nous parle de ses œuvres qu'elle fait chez elle, elle nous les montre et c'est super".

La Source aide aussi les enfants à prendre confiance en eux. "Ce qu'on fait ici, je ne savais pas le faire avant", raconte Justin. "J'ai appris à dessiner. Avant, les chats, les ânes et les chiens, je faisais tout pareil. Plus maintenant." Le garçon avoue sa fierté et c'est à instant qu'on voit combien, 30 ans plus tard, l'association du peintre Gérard Garouste tient toujours son pari : faire que les enfants plus fragiles s'épanouissent à travers l'accès à l'art.