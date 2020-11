L'association Lannion cœur de ville propose des livraisons gratuites pendant le confinement

Les commerçants partenaires proposent à leurs clients une livraison gratuite à partir de 20 euros d'achat et dans un rayon de 15 km autour de Lannion. "Cette initiative, c'est pour montrer que les commerçants sont unis, organisés. On existe et on est là pour répondre aux besoins de la clientèle malgré la fermeture de nos boutiques", explique Gaël Moussy, animateur au sein de l'association Lannion cœur de ville.

L'association des commerçants de Lannion offre les frais de livraison

Pour assurer les livraisons, Tangi Julou, responsable des ventes du garage Volkswagen à Lannion prête gracieusement un véhicule à l'association Lannion cœur de ville. Ce concessionnaire, très attaché à sa ville, confie : "On est solidaire avec tous les commerçants de Lannion. La situation est difficile, alors on a envie d'aider. Ce n'est pas grand chose, on a 200 voitures sur le parc, autant qu'elles servent aux petits commerçants qui ne peuvent pas ouvrir." Cette initiative sera effective pendant toute la période de confinement.