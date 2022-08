L’association Le Refuge a ouvert un local à Limoges pour accueillir les jeunes LGBT

Dans ce local tout neuf, les drapeaux arc-en-ciel sur les nappes, murs et étagères le garantissent : ici, les jeunes LGBT sont en lieu sûr. "Les jeunes pourront ici pour venir bénéficier d’un soutien psychologique, mais aussi tout simplement trouver de la compagnie et jouer aux cartes", explique Jean-Luc Thévenot, correspondant local en Haute-Vienne. "On va essayer d’avoir des contacts avec des psychologues par exemple et pourquoi pas de payer des séances à des jeunes qui n’auraient pas les moyens de le faire mais pour qui ça serait indispensable."

8 000 appels à l’aide par an

Un suivi psychologique impératif, alors que Le Refuge reçoit 8 000 appels à l'aide par an. Au bout du fil, Stéphane, bénévole depuis 2017 : « C’est beaucoup de jeunes qui été mis à la porte et qui se retrouvent à la rue. Ils savent pas où dormir ils ont essayé de faire le 115, mais ne trouvent rien. Ils sont dans une détresse énorme. Certains sont au bout du rouleau. J’ai eu des appels comme quoi si on ne trouvait rien ils avaient en finir. »

En France, le suicide c’est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes LGBT. " Le suicide touche en moyenne sept fois plus les garçons homosexuels", se désole Jean-Luc Thévenot.

Déconstruire les stéréotypes de genre

La principale clef de prévention pour Jean-Luc Thévenot, c’est de déconstruire les stéréotypes de genre. Correspondant local à Limoges depuis 2017, il intervient aussi dans les écoles pour sensibiliser les élèves aux discriminations liées à l’orientation sexuelle. " Je dis souvent qu’il faut dé-tricoter les stéréotypes. Si on casse sous ces a prioris liés au genre on pourra mieux vivre ensemble. Si les jeunes sont éduqués sur la question, ils ne reproduiront pas ce phénomène de rejet sur leurs propres enfants. "

Aux côtés de cette douzaine de bénévoles à Limoges, les jeunes peuvent aussi simplement venir pour trouver de la compagnie. "Des dispositifs de soutien économiques et scolaires vont également être mis en place" assure Jean-Luc Thévenot. Par la suite, l'association Le Refuge ouvrira également hébergement de nuit afin d'offrir un toît à celles et ceux mis à la porte par leurs parents.