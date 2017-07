L'association Le Refuge va disposer d'un appartement relais à Grenoble pour accueillir de jeunes homosexuels en détresse

Ouverte à Grenoble en juin 2016, l'antenne iséroise du Refuge va enfin pouvoir ouvrir son premier logement-relais. Cette association accueille les jeunes homosexuels de 18 à 25 ans, victimes d'homophobie, et leur offre un accompagnement personnalisé.

Jusqu'à présent, l'antenne iséroise ne disposait que d'une permanence d'écoute et d'un local au centre LGBTI. Dans un mois, elle pourra désormais accueillir de deux à trois jeunes homosexuels, victimes d'homophobie, dans un appartement attribué par le bailleur social Actis. Son adresse est tenue secrète mais l'association Le Refuge fait un appel aux dons pour le meubler.

Une partie de l'appartement, dont pourront profiter deux à trois jeunes, pour l'instant vide. - © Le Refuge

William Pousset, référent communication de l'antenne à Grenoble, explique l'intérêt de ce logement qui arrive après de longs mois de préparation : "Après que les jeunes aient appelé la ligne d'urgence, on leur trouve rendez-vous avec un travailleur social ou un psychologue de l'association. Ensuite, ces derniers jugent l'urgence de sa situation, ses besoins et on lui propose une place d'hébergement. S'il n'est pas en danger vis à vis de ses proches et sa famille, il peut être logé dans un appartement-relais de sa région. En revanche, si sa situation est plus compliquée, il peut être envoyé partout en France dans une autre délégation où il sera à l'abri".

La ligne d'urgence enregistre jusqu'à 2 000 appels par an et l'association doit héberger chaque année de plus en plus de jeunes. Pour William Pousset, la situation est inquiétante : "Il existe toujours une homophobie décomplexée, notamment sur les réseaux sociaux. Certaines mentalités restent bloquées dans le temps et on débouche à des situations vraiment gravissimes".

→ Le lien vers la cagnotte en ligne pour aider l'association