L'association Les Saints Bernard à Strasbourg cherche des bénévoles pour la nuit du Nouvel An

L'association Les Saints Bernard 67 a besoin de bras. Elle cherche encore une dizaine de bénévoles pour la soirée du Nouvel An. "Pour le moment, nous sommes une trentaine et nous aimerions être 45", explique Michèle Viezzi, vice-présidente de l'association. Les critères pour être bénévole : ne pas être jeune permis, et être à l'aise dans tous types de véhicules, "dans la mesure où on ne sait pas s'ils vont devoir conduire une deux chevaux ou une grosse Mercedes" indique la bénévole.

Ramener les personnes en toute sécurité

La mission des bénévoles de l'association : ramener les personnes en sécurité chez elles la nuit du Nouvel An. "Qu'elles soient en état d'ivresse ou simplement fatiguée, nous sommes à l'entière disposition des usagers pour éviter qu'ils ne causent un accident de la route", prévient Michèle Viezzi.

Le principe est simple. À partir de 23h00, si vous sentez l'envie de rentrer mais que vous n'êtes pas en état de le faire, vous pouvez appeler l'association au 03 68 98 95 95. Deux bénévoles viendront vous chercher, l'un vous ramènera chez vous avec votre voiture, dans un rayon de 30 km autour de la place de l'Etoile à Strasbourg, avant de repartir avec son binôme au centre administratif. Le service est gratuit, jusqu'à environ 7h du matin.

Pour être bénévole le soir du 31, vous trouverez les informations sur le site de l'association Les Saints Bernard 67 ou bien au 06 41 66 55 70.