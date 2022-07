L'association LGBT+ 66 organise sa première marche des fiertés ce samedi à Perpignan

C'est une première à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales.Une marche des fiertés a lieu ce samedi à partir de 16h30 en centre-ville. Elle est organisée par l'association LGBT+ 66, qui lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. À sa tête depuis cinq ans, Jean-Loup Thévenot parle d'une "étape importante qui va installer l'association dans les Pyrénées-Orientales".

Entre 300 et 500 participants attendus

Le président de LGBT+ 66 attend au moins entre 300 et 500 participants. Le cortège s'élancera à 16h30 depuis la place de Catalogne pour rejoindre la place de la République en passant par la place de la Victoire et le Castillet.

En 2019, LGBT+ 66 avait déjà organisé une journée des fiertés au sein d'un village associatif à Perpignan. Environ 700 personnes s'y étaient rendues. "C'est la suite logique. Ça avait bien marché il y a trois ans, mais nos actions ont été stoppées par le Covid. Maintenant, notre association est reconnue, a une façade, une audience et une présence, si bien qu'on pourra difficilement revenir en arrière", poursuit Jean-Loup Thévenot.

Préserver les droits acquis

Membre de LGBT+ 66 depuis 14 ans, il a également observé une forte demande des plus jeunes : "Ils ont besoin de reconnaissance, de savoir qu'il y a une structure qui les soutient. Ce sont d'ailleurs des élèves du lycée Jean Lurçat qui ont réalisé l'affiche de la marche des fiertés".

Cet évènement, c'est aussi une manière de "préserver les droits acquis", grand combat de l'association. Elle explique s'opposer à un retour sur le mariage pour tous, sur la PMA pour toutes, sur l'interdiction des thérapies de conversion, notamment, mais aussi "contre toutes les formes de discrimination dont les LGBTQIAphobies". Le 25 juin dernier, un membre de l'association a d'ailleurs été agressé à Théza (Pyrénées-Orientales).

Enfin, Jean-Loup Thévenot se dit "inquiet" après les récentes élections législatives et le "Grand chelem" réalisé par le Rassemblement national dans les Pyrénées-Orientales, avec quatre députés envoyés à l'Assemblée nationale. "Le fait que ce soient les seuls élus qui n'aient pas répondu à notre questionnaire, et notamment à nos questionnaires sur la préservation des droits acquis porte à inquiétude, compte tenu du passé et des prises de position qui ont été les leurs dans le temps. Ils disent 'non, on ne reviendra pas dessus', mais l'écrire, ça, non. On a de quoi être inquiet", détaille le président de l'association LGBT+ 66.