L'association Madabrest lance une série de rendez-vous autour du bien manger à Brest

Créée en 2019 pour améliorer l'accès des habitants de Brest à l'alimentation durable, l'association Madabrest inaugure ce mois-ci une programmation mensuelle autour du bien manger pour toutes et tous. Elle a choisi comme parrain le chef brestois Guillaume Pape.

À l'occasion de la 75e journée mondiale de l'alimentation vendredi 16 octobre, Madabrest a mis les petits plats dans les grands. L'équipe d'une dizaine de bénévoles, que des femmes, a inauguré ce jour-là "la Marmite" : une série d'événements proposés chaque mois pour sensibiliser le grand public aux enjeux du manger bien, bio et local sur le territoire de Brest Métropole.

Pour ce mois d'octobre, l'association a mijoté une dizaine de rendez-vous, sur différents formats : petit déj' pour les collectivités, projection d'un film documentaire, réunion d'information, visite d'un jardin pédagogique, et plusieurs ateliers de cuisine dont un pour les enfants animé par le chef du restaurant l'Embrun Guillaume Pape.

Guillaume Pape animera un atelier pour faire aimer les légumes aux enfants. © Radio France - Nicolas Olivier

Le finaliste du concours Top Chef 2019 a accepté d'être le parrain de cette première saison 2020-2021 de la Marmite, car il partage "des valeurs communes" avec l'association, à travers sa cuisine à base de produits frais locaux et de saison.

ECOUTEZ Guillaume Pape, le parrain de l'association Madabrest Copier

Vers une MAD à Brest ?

Au-delà de ce programme d'animations, Madabrest a un grand projet. Celui de créer et d'animer un tiers-lieu ouvert à tous et dédié au bien manger. Cette "MAD" (Maison de l'alimentation durable) pourrait être abritée dans les Halles Saint-Louis rénovées, à l'horizon 2024. L'association la conçoit comme un espace de discussion et d'expérimentation.

"Sur le territoire de Brest Métropole, les questions d'accès économique à une offre alimentaire locale sont des freins majeurs" estime Markéta Braine-Supkova, la fondatrice et présidente de Madabrest. Elle envisage de publier chaque année un indice "EAT" (Équité alimentaire territoriale) évaluant l'accès à l'alimentation durable des habitants de la métropole.